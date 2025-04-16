Казаков о западной элите: Каллас, Дуда, фон дер Ляйен занимаются чисто хайпом

Григорий Азаренок, СТВ: Перенесемся чуть западнее. Наши польские друзья, польские соседи. Вчера в Беларуси был Сергей Евгеньевич Нарышкин, глава Службы внешней разведки Российской Федерации. Соответственно, начал вопить, с ума сходить, орать президент Польши. Он сказал, что это стопроцентная подготовка к новым, во-первых, гибридным атакам против Польши и польской демократии. Это первое. А второе, конечно же, это подготовка к нападению на Польшу, на Сувалкский коридор, которая произойдет во время учений «Запад». И там будет в 10 раз больше войск. «Мы это знаем. И мы знаем, что миллионные орды из Минска, Бреста и Гродно ворвутся. Ворвутся и возьмут несчастную Варшаву в клещи. И пьяные белорусы, и пьяные русские будут насиловать полек». И через 10 лет все по-русски будут говорить в Польше.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Слушай, давай вот просто предположим: жемчужиной Гродненского края является Августовский канал. Почему он Августовский? Потому что он стоит в том числе и в городе Августов. Это район как раз-таки того самого Сувалкского коридора. Я не понимаю, почему жемчужина нашего края называется Августовский канал, а город Августов не находится в состоянии, например, дружеских отношений с Гродненской областью. Почему бы не включить его в состав Гродненской области? Или Белосток, в котором был подписан документ о вхождении Западной Беларуси в состав БССР.

Ведь Белосток – город-то белорусский. Там замечательный город Гайновка, который находится на территории Беловежской пущи. Да и вообще Белая Вежа, Белая Башня – это же белорусская территория. Мы должны с тобой так рассуждать для того, чтобы в очередной раз напугать поляков. Мне кажется, Дуда, которому остался всего месяц, боится того, что ровно через два месяца его просто никто не будет слышать. А тщеславия любому польскому политику не занимать. И он должен каким-то образом попытаться рассказать о том, что он практически единственный из всех тех руководителей Короны, который спасет от орд москалей и бульбашей, которые нападут и отрежут величайшую Прибалтику от польской короны, введя войска на Сувалкский коридор. Знаешь, чего боятся больше? Ты представь, мы на самом деле соединим Калининградскую область с Гродненской. Да и все вот эти немецкие подразделения, которые вместе с американцами тонут в литовских болотах, они же останутся, будут отрезаны от польского пайка.

У Дуды заканчивается каденция. Нужно каким-то образом произвести последнее, может быть, дипломатическое политическое вливание в общество. Он же наверняка хочет остаться в польской политике. Может быть, депутатом стать, может быть, мэром избраться. Ему надо делать себе карьеру. А карьеру у нас, как вы помните, либералы делают только на хайпе. Например, президент Франции женился на мужике. Президент Латвии сказал, что он гей. Бывшая премьерка Эстонии – она премьерка или премьерша?. Бывший премьер Эстонии Кайя Каллас. Она, собственно говоря, делает глупейшие заявления. Урсула фон дер Ляйен крадет миллиарды. Они все занимаются хайпом, чистым хайпом.