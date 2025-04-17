Заседание Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ пройдёт в Санкт-Петербурге

Развитие и углубление диалога между парламентами стран мира. Очередное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится в Санкт-Петербурге. Белорусскую делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия пройдут в Таврическом дворце. В первый день состоятся заседания комиссий МПА, затем – конференция, где обсудят законодательное регулирование противодействия использованию новых технологий в террористических целях. Завтра, 18 апреля, почетные гости ассамблеи и парламентарии стран СНГ примут участие в праздничном заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова примет участие в обсуждении вопросов повестки дня Совета МПА и проведет на полях форума ряд двусторонних международных встреч. Члены парламентской делегации будут работать на нескольких площадках ассамблеи.