За пять лет в Беларуси сэкономили более 2,5 млн тонн топлива

О достижениях современной Беларуси. Для эффективного использования энергоресурсов в стране модернизируют производства, применяют современные технологии и используют альтернативные источники энергии. Как результат – только за последнюю пятилетку сэкономлено более двух с половиной миллионов тонн топлива, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из более чем 11 тысяч энергоисточников – 65 % работают полностью на собственных ресурсах, таких, например, как щепа и торф. В последнее время все больше используются пеллеты. В планах на пять лет – установка котлов именно для этого вида топлива в Минске, Барановичах и в поселке Дружный Пуховичского района. Пеллеты – калорийный ресурс, это позволяет получать энергию даже сопоставимую с той, которую вырабатывают при помощи газа. А его использование в нашей стране значительно уменьшили с началом эксплуатации атомной электростанции.

Виталий Крецкий, заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Беларуси: У нас сегодня порядка 17 миллиардов кубометров природного газа, до строительства атомной электростанции мы использовали более 20. Эффект здесь на лицо. Благодаря этому мы можем развивать новые современные направления – электротехнологии, электротранспорт. И сегодня прорабатывается активно строительство второй электростанции.

Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:

Два варианта развития событий – рост потребления будет не менее 2 % в год и более реальный – на уровне 1 % в год. Поэтому в зависимости от этих сценариев создана специальна рабочая группа, которая занимается сейчас выбором варианта. Либо дополнительный третий энергоблок на площадке БелАЭС или строительство новой станции.

Поиск новых вариантов производства энергии – это оперативное реагирование на мировой рост потребления электричества. Потребление электроэнергии в нашей стране за 2024 год достигло рекордного уровня – более 43 миллиардов киловатт/часов.