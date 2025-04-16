Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Трактором» в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Хоккеисты столичного «Динамо» одержали победу над «Трактором» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Игра проходила на «Минск-Арене».

Счет на 5-й минуте первого периода открыл Вадим Мороз. Не прошло и минуты, как Джош Брук удвоил преимущество хозяев. А затем стремительный Мороз забросил третью шайбу и оформил дубль. Стартовый отрезок поединка завершился в пользу минского «Динамо» со счетом 3:0. Во втором периоде большинство реализовал Виталий Пинчук, увеличив перевес нашей команды. А затем ворота «Трактора» поразили Крис Тирни и Даниил Липский. А в третьей 20-минутке свой вклад в общий успех команды внес Егор Бориков.

Окончательный счет матча – 8:0 в пользу «Динамо».

Следующий поединок четвертьфинальной серии между «Динамо» и «Трактором» пройдет в пятницу на «Минск-Арене».