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США планируют масштабное сокращение посольств и консульств за рубежом

17 апреля 2025 06:35
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США планируют масштабное сокращение дипломатического присутствия за рубежом. Госдеп может закрыть около 30 посольств и консульств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США планируют масштабное сокращение посольств и консульств за рубежом-2

Сокращения затронут посольства в Мальте и в Люксембурге, а также во многих африканских странах. Американские консульства планируется закрыть во Франции, Германии, Боснии и Герцеговине, в других странах Европы и Азии. В документе Госдепа предлагается полностью прекратить работу либо значительно сократить штат посольства в Сомали и Центра дипломатической поддержки в Багдаде. По оценкам экспертов, в случае реализации этих планов, США уступят Китаю лидерство по количеству диппредставительств в Европе, Африке и Восточной Азии.

# США

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