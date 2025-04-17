США планируют масштабное сокращение посольств и консульств за рубежом

Сокращения затронут посольства в Мальте и в Люксембурге, а также во многих африканских странах. Американские консульства планируется закрыть во Франции, Германии, Боснии и Герцеговине, в других странах Европы и Азии. В документе Госдепа предлагается полностью прекратить работу либо значительно сократить штат посольства в Сомали и Центра дипломатической поддержки в Багдаде. По оценкам экспертов, в случае реализации этих планов, США уступят Китаю лидерство по количеству диппредставительств в Европе, Африке и Восточной Азии.