Более половины жителей Молдовы против вступления страны в НАТО – опрос

Более половины жителей Молдовы против вступления страны в НАТО. Об этом свидетельствуют данные соцопроса. В исследовании приняли участие более тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, за присоединение к альянсу – чуть меньше 30 % респондентов. При этом 18 % – не смогли определиться с ответом. Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что стране следует пожертвовать нейтралитетом ради вступления в крупный военный альянс. Она также уверена, что пункт конституции о нейтральном статусе страны можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. Однако против этого активно выступает оппозиция.