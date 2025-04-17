Прямой эфир

Более половины жителей Молдовы против вступления страны в НАТО – опрос

17 апреля 2025 06:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более половины жителей Молдовы против вступления страны в НАТО. Об этом свидетельствуют данные соцопроса. В исследовании приняли участие более тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины жителей Молдовы против вступления страны в НАТО – опрос-2

Так, за присоединение к альянсу – чуть меньше 30 % респондентов. При этом 18 % – не смогли определиться с ответом. Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что стране следует пожертвовать нейтралитетом ради вступления в крупный военный альянс. Она также уверена, что пункт конституции о нейтральном статусе страны можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. Однако против этого активно выступает оппозиция.

# Опрос # Социологический опрос

Другие новости рубрики

Все новости
Казаков о западной элите: Каллас, Дуда, фон дер Ляйен занимаются чисто хайпом
16 апреля 2025 20:16

Казаков о западной элите: Каллас, Дуда, фон дер Ляйен занимаются чисто хайпом

Казаков: Прибалтика была витриной СССР, а сейчас превратилась в загнанный угол Европы
16 апреля 2025 20:01

Казаков: Прибалтика была витриной СССР, а сейчас превратилась в загнанный угол Европы

Казаков: сразу было понятно, что Украина никогда не войдет в Европейский союз
16 апреля 2025 19:45

Казаков: сразу было понятно, что Украина никогда не войдет в Европейский союз