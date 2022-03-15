«Мы сегодня, в принципе, удовлетворены». Рачков о договоре с Россией о размещении военных объектов в Беларуси

Новости Беларуси. Символично в день вступления в силу новой Конституции началась новая сессия Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Откорректировать около 100 законов и 20 кодексов. Какая работа ожидает парламент на восьмой сессии? Читайте здесь.

Несмотря на праздник, день у парламентариев выдался плодотворным. В Палате представителей и Совете Республики рассмотрели ряд актуальных законопроектов, среди которых вопросы уголовной ответственности, ратификации соглашения о ценах на поставку природного газа и договора с Россией о размещении двух военных объектов в Беларуси.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На территории Республики Беларусь еще с советских времен работают несколько военных объектов – это не военные базы Российской Федерации, а несколько объектов. Поэтому подошел срок продления соответствующих договоренностей. Министерство обороны соответственно с российскими коллегами рассмотрело эту тему. Нашли взаимоприемлемые решения, и мы сегодня, в принципе, удовлетворены тем, какие решения они нашли.