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«Мы сегодня, в принципе, удовлетворены». Рачков о договоре с Россией о размещении военных объектов в Беларуси

15 марта 2022 22:33
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Новости Беларуси. Символично в день вступления в силу новой Конституции началась новая сессия Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Откорректировать около 100 законов и 20 кодексов. Какая работа ожидает парламент на восьмой сессии? Читайте здесь.  

«Мы сегодня, в принципе, удовлетворены». Рачков о договоре с Россией о размещении военных объектов в Беларуси-1

Несмотря на праздник, день у парламентариев выдался плодотворным. В Палате представителей и Совете Республики рассмотрели ряд актуальных законопроектов, среди которых вопросы уголовной ответственности, ратификации соглашения о ценах на поставку природного газа и договора с Россией о размещении двух военных объектов в Беларуси.  

«Мы сегодня, в принципе, удовлетворены». Рачков о договоре с Россией о размещении военных объектов в Беларуси-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
На территории Республики Беларусь еще с советских времен работают несколько военных объектов – это не военные базы Российской Федерации, а несколько объектов. Поэтому подошел срок продления соответствующих договоренностей. Министерство обороны соответственно с российскими коллегами рассмотрело эту тему. Нашли взаимоприемлемые решения, и мы сегодня, в принципе, удовлетворены тем, какие решения они нашли.  

«Мы сегодня, в принципе, удовлетворены». Рачков о договоре с Россией о размещении военных объектов в Беларуси-7

Модернизированная Конституция предполагает, что теперь у народных представителей в год будет одна сессия, а не две, как было ранее. Кроме этого, теперь Национальное собрание будет давать предварительное согласие Президенту на назначение премьера, а раз в год – заслушивать информацию генпрокурора, глав Комитета госконтроля и Нацбанка о результатах их работы.  

Любецкая: в Конституции уже содержатся задачи, которые должен решать закон о ВНС. Подробности здесь.  

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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