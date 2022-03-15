«Мы сегодня, в принципе, удовлетворены». Рачков о договоре с Россией о размещении военных объектов в Беларуси
Новости Беларуси. Символично в день вступления в силу новой Конституции началась новая сессия Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Откорректировать около 100 законов и 20 кодексов. Какая работа ожидает парламент на восьмой сессии? Читайте здесь.
Несмотря на праздник, день у парламентариев выдался плодотворным. В Палате представителей и Совете Республики рассмотрели ряд актуальных законопроектов, среди которых вопросы уголовной ответственности, ратификации соглашения о ценах на поставку природного газа и договора с Россией о размещении двух военных объектов в Беларуси.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
На территории Республики Беларусь еще с советских времен работают несколько военных объектов – это не военные базы Российской Федерации, а несколько объектов. Поэтому подошел срок продления соответствующих договоренностей. Министерство обороны соответственно с российскими коллегами рассмотрело эту тему. Нашли взаимоприемлемые решения, и мы сегодня, в принципе, удовлетворены тем, какие решения они нашли.
Модернизированная Конституция предполагает, что теперь у народных представителей в год будет одна сессия, а не две, как было ранее. Кроме этого, теперь Национальное собрание будет давать предварительное согласие Президенту на назначение премьера, а раз в год – заслушивать информацию генпрокурора, глав Комитета госконтроля и Нацбанка о результатах их работы.
Любецкая: в Конституции уже содержатся задачи, которые должен решать закон о ВНС. Подробности здесь.