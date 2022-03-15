Победители олимпиад и юные инженеры – кому Владимир Кухарев вручил паспорта 15 марта?

Новости Беларуси. В День Конституции 18 юных минчан получили в торжественной обстановке свой главный документ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Паспорта ребятам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Среди этих парней и девушек есть те, кто добился успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. За торжественной церемонией наблюдала Юлия Прима.

Ребятам только по 14 лет, но у каждого за плечами престижные соревнования, конкурсы, олимпиады. А в копилке – только награды высшей пробы. И сегодня эти ребята в центре внимания.

Максим Стрельский в свои 14 лет может похвастаться серебряной медалью на городском конкурсе робототехники. Весь в разработках и проектах.