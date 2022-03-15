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Победители олимпиад и юные инженеры – кому Владимир Кухарев вручил паспорта 15 марта?

15 марта 2022 22:14
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Новости Беларуси. В День Конституции 18 юных минчан получили в торжественной обстановке свой главный документ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Паспорта ребятам вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Среди этих парней и девушек есть те, кто добился успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.  

За торжественной церемонией наблюдала Юлия Прима.  

Победители олимпиад и юные инженеры – кому Владимир Кухарев вручил паспорта 15 марта?-1

Ребятам только по 14 лет, но у каждого за плечами престижные соревнования, конкурсы, олимпиады. А в копилке – только награды высшей пробы. И сегодня эти ребята в центре внимания.  

Победители олимпиад и юные инженеры – кому Владимир Кухарев вручил паспорта 15 марта?-4

Максим Стрельский в свои 14 лет может похвастаться серебряной медалью на городском конкурсе робототехники. Весь в разработках и проектах.  

Победители олимпиад и юные инженеры – кому Владимир Кухарев вручил паспорта 15 марта?-7

Максим Стрельский, ученик гимназии № 28:  
Мой мостовой кран может переносить грузы по полкилограмма и работает на четырех моторах.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Государственная социальная политика # общество # Максим Стрельский # Юлия Прима # Кристина Алыева # Александр Барсуков # Владимир Кухарев # Фотофакт

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