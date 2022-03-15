Любецкая: в Конституции уже содержатся задачи, которые должен решать закон о ВНС

Новости Беларуси. Символично в день вступления в силу новой Конституции началась новая сессия Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Символично в день вступления в силу новой Конституции началась новая сессия Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для депутатского корпуса она знаменует собой начало нового исторического этапа. В течение двух лет парламентариям необходимо будет внести изменения и дополнения в более 100 законов и кодексов. И это только предварительные цифры.
Откорректировать около 100 законов и 20 кодексов. Какая работа ожидает парламент на восьмой сессии? Читайте здесь.
Депутатский и сенаторский корпус в течение года планируют внести изменения в Избирательный кодекс и законы о Президенте, правительстве и парламенте, принять закон о Всебелорусском народном собрании.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В соответствии с переходными положениями, поставлена очень четко задача. В течение года разработать и принять закон о Всебелорусском народном собрании. В самой Конституции уже содержатся те задачи, которые должен решать этот специальный закон. Поскольку этот орган на конституционном уровне закреплен как высший представительный, то естественно, что и порядок его формирования связан с вот этим представительством.
«Мы сегодня, в принципе, удовлетворены». Сергей Рачков о договоре с Россией о размещении военных объектов в Беларуси. Подробности здесь.