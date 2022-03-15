Вопросы уже по новой редакции документа. В ЦИК сделали тест ко Дню Конституции

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ, удостоверяющий личность, вручили представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверить свои знания Основного закона 15 марта предложил Центризбирком в виде теста. Среди вопросов: кто является гарантом Конституции? Конечно, Президент. Задания из новых статей Основного закона: что является высшим представительным органом народовластия Беларуси? Всебелорусское народное собрание.