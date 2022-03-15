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Вопросы уже по новой редакции документа. В ЦИК сделали тест ко Дню Конституции

15 марта 2022 22:30
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Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ, удостоверяющий личность, вручили представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вопросы уже по новой редакции документа. В ЦИК сделали тест ко Дню Конституции-1

Проверить свои знания Основного закона 15 марта предложил Центризбирком в виде теста. Среди вопросов: кто является гарантом Конституции? Конечно, Президент. Задания из новых статей Основного закона: что является высшим представительным органом народовластия Беларуси? Всебелорусское народное собрание.  

Вопросы уже по новой редакции документа. В ЦИК сделали тест ко Дню Конституции-4

Референдум-2022 – это уже история, о которой обязательно расскажут во время экскурсии в Музее белорусской государственности, где и проходила церемония.  

«Было интересно». Лучшие школьники получили первые в жизни паспорта прямо в Овальном зале.  

# Закон # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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