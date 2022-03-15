Откорректировать около 100 законов и 20 кодексов. Какая работа ожидает парламент на восьмой сессии?

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это первая сессия парламента, которая открывается в соответствии с обновленной Конституцией. И, наверное, очень символично, что вот эта сессия открывается именно в день, когда наша страна отмечает очень важный государственный праздник – День Конституции. Сегодня Конституция в соответствии с принятым решением вступает в действие. Люди на референдуме высказались за сохранение суверенитета нашей страны, за гражданский мир, за развитие Республики Беларусь, за социальную стабильность. И, конечно же, сегодня все нормы Основного закона нам надо воплотить в жизнь, а воплотить в жизнь все нормы мы можем через принятие законодательных актов.

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