Швед на вручении паспортов: они не только становятся под защиту государства, но и берут на себя ответственность

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ, удостоверяющий личность, вручили представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насколько важно помнить все этапы становления государства, какими бы сложными они не были? Об этом говорили во время вручения паспортов в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Генеральный прокурор Андрей Швед дал напутствие 26 юным гражданам страны. В Год исторической памяти важно, чтобы каждый понял, какой великой была Победа 9 Мая 1945 года.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Получив этот важный документ, они не только становятся под защиту нашего государства. Не только получают те социальные права и гарантии, которые государство в соответствии с Конституцией и иными актами законодательства гарантируем им на протяжении всей жизни. Им, их детям, их внукам. С другой стороны – берут на себя ответственность. Учитывая новые положения Конституции, и для наших молодых граждан есть определенные требования. И государство все еще ждет от них, что они будут беречь и приумножать ценные традиции, следить за своим здоровьем, оберегать и охранять наше государство, наше общество.
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