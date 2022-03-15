Швед на вручении паспортов: они не только становятся под защиту государства, но и берут на себя ответственность

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» одаренным и талантливым школьникам документ, удостоверяющий личность, вручили представители законодательной, исполнительной власти, общественные деятели и другие известные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насколько важно помнить все этапы становления государства, какими бы сложными они не были? Об этом говорили во время вручения паспортов в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Генеральный прокурор Андрей Швед дал напутствие 26 юным гражданам страны. В Год исторической памяти важно, чтобы каждый понял, какой великой была Победа 9 Мая 1945 года.