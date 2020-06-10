«Мы сделали маленький эксперимент». Насколько популярно движение чайлдфри в Беларуси?

Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Есть такое достаточно модное движение – чайлдфри. Насколько удаётся противостоять этому движению, насколько оно опасно для нашего мировоззрения? Многодетный отец высказался о партнёрских родах Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:

Вообще, это женское движение почти на 100%. Мы сделали маленький эксперимент. Мы с несколькими женскими консультациями работаем. Мы работаем с мужчинами – у нас есть время, когда мы встречаемся. И мы обнаружили, что (я сейчас чуть-чуть коснусь абортов, просто чтобы показать вам тенденцию), мы выяснили, что 60 и более процентов женщин, обращающихся по поводу аборта, не ставят в известность партнёра. Как только мы попросили прийти с мужчиной, чтобы мы могли с ним поговорить, уровень сразу упал. Как только мы встретились с несколькими девушками, которые представляют движение чайлдфри: «Наши мужчины «за». Мы встретились с мужчинами (я не хочу сказать, что это массово) – но все были против, в итоге. То есть, на самом деле, если мы говорим об активистах, которые активно пропагандируют этот образ жизни, такой тип семьи – это одни женщины. Я пока не встретил мужчин. Игорь Марзалюк:

Наверное, нет такого мужчины, которому это бы понравилось.

Александр Величко:

И сказал бы: «Да, я не хочу иметь наследников. Мне нормально так». Я не встретил. Я не говорю, что их нет. Но пока наш опыт и достаточно агрессивная реакция этих дам, которые представляют это движение – оно у нас не очень многочисленное. Но, тем не менее, если пару лет назад это было 50-60 семей на страну, я условную цифру говорю, то сегодня это уже сотни. Сегодня это уже организованное движение со своими лидерами, со своими структурами, которые уже занимаются активной пропагандой. Игорь Марзалюк:

Что в такой ситуации делать?