Зачем Макрон звонил Лукашенко и что обсуждали? Мнение Алены Дзиодзиной

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Независимо от того, хотим мы того или нет, но в той или иной степени мы неизбежно включены в контекст происходящих вокруг событий. Так, например, военный конфликт между Россией и Украиной притянул к себе не только прямых участников, так и вовлек посторонних. Кто-то включился осознанно, кто-то невольно. Тем не менее, в события уже вплетено столько стран и политиков, что с одной стороны, усложняет конфликт между Россией и Украиной. А с другой, становится частью внешней и внутренней политики даже тех стран, кто не имеет прямого отношения к разногласиям.
Так уж случилось, что географически Беларусь, как и страны Балтии, оказались вблизи военных событий. Обстановка усугубляется тем, что атмосфера вокруг нагнетается преднамеренно и порой появляются саботажники мирных процессов. Выгодополучатели финансовых и политических дивидендов заинтересованы в том, чтобы конфликт России и Украины продолжился и, как можно дольше, не подходил к завершению.
На днях мир получил известие о том, что Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Александру Лукашенко. И по факту все. Несмотря на то, что МИД Франции не давал никаких развернутых комментариев о содержании разговора, большинство зарубежных СМИ почему-то предположили, что Макрон якобы позвонил пригрозить. «Предупредить о последствиях» – именно эта формулировка чаще встречается в европейских, украинских и оппозиционных источниках. С чего сделаны выводы – непонятно. Ведь никаких фактов для сверки со стороны официального представительства Франции как не было, так и нет. И все, что мы знаем: звонок состоялся. Но этих известий же недостаточно, чтобы сделать выводы по содержанию диалога между Александром Лукашенко и Президентом Макроном?
Алена Дзиодзина:
МИД Беларуси на официальном уровне подтвердил, что телефонный разговор состоялся. Подробности по содержанию раскрываются аккуратно. Непубличная дипломатия здесь вполне логична с учетом количества всех желающих повлиять на процессы конфликта и примирения. Исходя из того, что звонок все же был, можно только предположить о том, что Беларусь неизбежно включена в контекст военных событий. Из-за чего можно ожидать политически экзистенциальных вызовов на фоне конфликта соседей: возможные провокации на границах, обвинения со стороны инфлюенсеров, комментарии в медиа, субъективные интерпретации не на основе фактов, а по впечатлениям отдельных политиков, журналистов и аналитиков, желающих что-то прокомментировать.
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