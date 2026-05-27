Зачем Макрон звонил Лукашенко и что обсуждали? Мнение Алены Дзиодзиной

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Независимо от того, хотим мы того или нет, но в той или иной степени мы неизбежно включены в контекст происходящих вокруг событий. Так, например, военный конфликт между Россией и Украиной притянул к себе не только прямых участников, так и вовлек посторонних. Кто-то включился осознанно, кто-то невольно. Тем не менее, в события уже вплетено столько стран и политиков, что с одной стороны, усложняет конфликт между Россией и Украиной. А с другой, становится частью внешней и внутренней политики даже тех стран, кто не имеет прямого отношения к разногласиям.

Так уж случилось, что географически Беларусь, как и страны Балтии, оказались вблизи военных событий. Обстановка усугубляется тем, что атмосфера вокруг нагнетается преднамеренно и порой появляются саботажники мирных процессов. Выгодополучатели финансовых и политических дивидендов заинтересованы в том, чтобы конфликт России и Украины продолжился и, как можно дольше, не подходил к завершению.

На днях мир получил известие о том, что Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Александру Лукашенко. И по факту все. Несмотря на то, что МИД Франции не давал никаких развернутых комментариев о содержании разговора, большинство зарубежных СМИ почему-то предположили, что Макрон якобы позвонил пригрозить. «Предупредить о последствиях» – именно эта формулировка чаще встречается в европейских, украинских и оппозиционных источниках. С чего сделаны выводы – непонятно. Ведь никаких фактов для сверки со стороны официального представительства Франции как не было, так и нет. И все, что мы знаем: звонок состоялся. Но этих известий же недостаточно, чтобы сделать выводы по содержанию диалога между Александром Лукашенко и Президентом Макроном?