Многодетный отец высказался о партнёрских родах

Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:

Мы делаем упор на партнёрские роды, что снижает послеродовую депрессию очень значительно. И как раз пребывание отца в первые недели, да и вообще, всегда.

Для меня – у нас были партнёрские роды – я всем мужикам говорю: «Давайте, участвуйте!» И мне говорят: «А зачем?» Я говорю: «Давайте так: вот вы придёте к роддому. Мужики стоят под окнами, кричат: «Кто?» А я беру халатик, и пошёл». И вот эти завистливые взгляды – хотя бы ради этого.

Но то, что женщина чувствует себя лучше, исследование показывает, что послеродовая депрессия – снижается в два-три раза количество – это очень хорошо. Дети растут более спокойными. Соответственно, мы имеем более здоровое психологически новое поколение. И когда папа рядом – вообще, главная наша задача – это повышение индекса вовлечённости отцов. И если папа на ранних этапах начинает взаимодействовать с ребёнком – это колоссально вовлекает. Как всасывает в это, уже очень сложно ему дистанцироваться после этого.

Также в программе эксперты обсудили:

– почему белорусские отцы – самые ответственные в мире?

– как убедить белорусов рожать больше детей?

– как снизить число разводов в Беларуси?

– как поддерживают семейные ценности на государственном уровне?

Смотрите 10 июня в 20.30 на СТВ.