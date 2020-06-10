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Досудебное рассмотрение разводов планируют ввести в Беларуси

10 июня 2020 12:48
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Досудебное рассмотрение разводов планируют ввести в Беларуси-1

Людмила Кананович, депутат, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Кодекс о браке и семье – данный документ находится в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь, Постоянной комиссии по законодательству. Прошло рассмотрение первого чтения. И, действительно, это тоже очень важный документ, где обозначены все, скажем так, основные аспекты защиты семьи, защиты материнства, отцовства, детства. И хотелось бы сказать об одной только норме Кодекса, что досудебное рассмотрение наших разводов.

К сожалению, существуют разводы и распадаются браки, – и прежде чем вынести это постановление, уже конечный вердикт, что семья распадается, – очень хорошая норма, которая будет направлена на то, чтобы при вынесении данного постановления ещё раз поработать с семьёй. То есть использовать все возможные механизмы для того, чтобы семья сохранилась.

Также в программе эксперты обсудили:

–  почему белорусские отцы – самые ответственные в мире?

– как убедить белорусов рожать больше детей?

– как снизить число разводов в Беларуси?

– как поддерживают семейные ценности на государственном уровне?

Смотрите 10 июня в 20.30 на СТВ.

# Брак и семья # общество

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