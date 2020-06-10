Всесторонне изучат заболевание. Учёные Беларуси и России объединят усилия в разработке вакцины от коронавируса

Новости Беларуси. Ученые белорусской и российской Академий наук объединят усилия в разработке вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 июня во время видеоконференции обсуждался подробный план работы по исследованию вируса. В основе лежит изучение заболевания с разных сторон: возникновение вируса, его молекулярная составляющая, разработка новых технологий профилактики, диагностики и лечения.

Ученые хотят сотрудничать и в вопросах фармацевтики. По словам председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова, только в Академии наук, не говоря уже о Минздраве, разработан целый ряд противовирусных препаратов. Проблема в том, что они создавались еще до пандемии и имеют общее противовирусное назначение, а не специализированное. Поэтому сейчас главная задача – найти лекарство, исходя из особенностей COVID-19.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Кооперация и совместные действия всегда были результативны. Сейчас ни одна страна в мире по крупнейшим серьезным проблемам не может работать. Даже Соединенные Штаты Америки формируют свои лаборатории на международном уровне. Мы тоже стараемся работать на кооперации с зарубежными научными центрами в широком плане.

Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Планируем по меньшей мере два серьезных проекта в генетическом плане: это исследование самого вируса как такового, и, кроме того, у нас есть план провести совместные исследования с российскими коллегами. Мы уже об этом договаривались – о том, чтобы сравнить предрасположенность популяции белорусов и россиян к коронавирусу, потому что есть некая специфика.