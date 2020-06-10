Всесторонне изучат заболевание. Учёные Беларуси и России объединят усилия в разработке вакцины от коронавируса
Новости Беларуси. Ученые белорусской и российской Академий наук объединят усилия в разработке вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 июня во время видеоконференции обсуждался подробный план работы по исследованию вируса.
В основе лежит изучение заболевания с разных сторон: возникновение вируса, его молекулярная составляющая, разработка новых технологий профилактики, диагностики и лечения.
Ученые хотят сотрудничать и в вопросах фармацевтики. По словам председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова, только в Академии наук, не говоря уже о Минздраве, разработан целый ряд противовирусных препаратов. Проблема в том, что они создавались еще до пандемии и имеют общее противовирусное назначение, а не специализированное. Поэтому сейчас главная задача – найти лекарство, исходя из особенностей COVID-19.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Кооперация и совместные действия всегда были результативны. Сейчас ни одна страна в мире по крупнейшим серьезным проблемам не может работать. Даже Соединенные Штаты Америки формируют свои лаборатории на международном уровне. Мы тоже стараемся работать на кооперации с зарубежными научными центрами в широком плане.
Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Планируем по меньшей мере два серьезных проекта в генетическом плане: это исследование самого вируса как такового, и, кроме того, у нас есть план провести совместные исследования с российскими коллегами. Мы уже об этом договаривались – о том, чтобы сравнить предрасположенность популяции белорусов и россиян к коронавирусу, потому что есть некая специфика.
На осень намечено проведение в Минске совместного заседания Президиумов белорусской и российской Академий наук. К исследовательской работе присоединятся специалисты из стран постсоветского пространства.
9 июня был создан Научный совет по вирусологии Международной ассоциации академий наук. Уже прошла первая видеоконференция.