Как организуют отдых в детских лагерях Беларуси в 2020 году и что изменилось из-за коронавируса?
Новости Беларуси. Для тех, кому со школьной скамьей расставаться пока рано, наступили полноценные каникулы. Как провести свободные от учебы месяцы, каждый решит для себя сам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, прекрасным вариантом, как и в иные годы, остаются детские летние лагеря. Как будет организован отдых в нынешнем сезоне и какие поправки сделаны с учетом COVID-19, узнаем у консультанта управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Ларисы Емельянчик.
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Сколько детей смогут отдохнуть в лагерях
Сергей Прохоров, СТВ:
Нынешний летний оздоровительный сезон начинается в условиях, непривычных для родителей и детей. Скажите, какие особенности отдыха детей в этом сезоне?
Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:
Летняя оздоровительная кампания стремительно набирает обороты. Подготовка к ней велась задолго, практически в течение всего учебного года. Безусловно, сложившаяся эпидситуация внесла коррективы в летний оздоровительный сезон.
Сколько лагерей будут работать
И, тем не менее, лагеря с дневным пребыванием открылись с 1 июня. Их примерно у нас заработало около 2 000 с охватом детей более 50 000.
Особенностью этой летней оздоровительной кампании является то, что круглосуточные лагеря начнут работу после 15 июня.
Сергей Прохоров:
А сколько детей планируется оздоровить в этом году?
Лариса Емельянчик:
Практически все стационарные лагеря будут работать, их у нас 147. Все запланированные лагеря на арендованных базах тоже будут открыты. Таким образом, все желающие смогут оздоровить своих детей как в лагерях с дневным, так и с круглосуточным пребыванием.
Нами изучена реальная потребность в оздоровлении детей в лагерях. Наверное, по мере разгара летнего сезона количество желающих оздоровить своих детей в лагерях будет увеличиваться.
Какие меры безопасности будут приняты
В сложившейся ситуации был принят ряд дополнительных мер по созданию безопасных условий пребывания, связанных с эпидситуацией. В первую очередь усилен пропускной режим, охрана территории лагерей. В лагерях также будет соблюдаться социальное дистанцирование в комнатах, где будут проживать дети.
Все лагеря обеспечены дезинфицирующими средствами. Такая дезинфекция будет проводиться не менее двух раз в день. Влажная уборка три раза, а два раза в день – дезинфицирующими средствами.
Соответственно, приняты меры и по обеспечению качественного питания в лагерях. Все педагогические работники будут иметь медицинские справки, где будет указана их бесконтактность с первым уровнем. Соответственно, такая запись будет сделана и в медицинских справках детей.
Как будет выполняться рекомендация проводить больше времени на улице
Сергей Прохоров:
Среди прочих есть одна рекомендация – максимально сократить пребывание детей в закрытых помещениях. Но погода, особенно в нашей стране, любит преподносить сюрпризы. Какая будет альтернатива, если пойдут дожди?
Лариса Емельянчик:
Мы рекомендовали ограничить лишь массовые мероприятия, а каждый отряд будет жить полноценной жизнью. Конечно, никто не отменял спортивные соревнования, игры на свежем воздухе. Мы рекомендуем при погоде это делать, больше времени проводить на улице. У каждого отряда есть свое так называемое отрядное место, где они могут только своим отрядом провести какое-то мероприятие.
Дети любят квест-игры. Сегодня есть возможность и в онлайн-режиме поработать.
Стоит ли отправлять ребёнка в детский лагерь
Сергей Прохоров:
Многие родители сейчас, в условиях эпидемии и распространения COVID-19, сомневаются, отправлять ли ребенка в загородный лагерь или даже дневного пребывания при школе. Ваше мнение по этому поводу и, может быть, какие-то рекомендации или советы?
Лариса Емельянчик:
Я считаю, что детей нужно оздоравливать и дать им возможность отдохнуть в оздоровительных лагерях. Они все же имеют возможность и полноценное получить питание, быть под постоянным присмотром взрослых и получить развитие. Дети будут иметь возможность общаться в коллективе. Иногда потенциал наших детей раскрывается именно в оздоровительном лагере.
Поэтому я полагаю, что, если нет альтернативы, в оздоровительные наши лагеря стоит отправлять. Там созданы все условия для полноценного комфортного, качественного отдыха и оздоровления.