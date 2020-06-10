Как организуют отдых в детских лагерях Беларуси в 2020 году и что изменилось из-за коронавируса?

Новости Беларуси. Для тех, кому со школьной скамьей расставаться пока рано, наступили полноценные каникулы. Как провести свободные от учебы месяцы, каждый решит для себя сам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, прекрасным вариантом, как и в иные годы, остаются детские летние лагеря. Как будет организован отдых в нынешнем сезоне и какие поправки сделаны с учетом COVID-19, узнаем у консультанта управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Ларисы Емельянчик. Восстановиться после коронавируса. Какие условия предлагает белорусский санаторий Сколько детей смогут отдохнуть в лагерях Сергей Прохоров, СТВ:

Нынешний летний оздоровительный сезон начинается в условиях, непривычных для родителей и детей. Скажите, какие особенности отдыха детей в этом сезоне?

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Летняя оздоровительная кампания стремительно набирает обороты. Подготовка к ней велась задолго, практически в течение всего учебного года. Безусловно, сложившаяся эпидситуация внесла коррективы в летний оздоровительный сезон. Сколько лагерей будут работать И, тем не менее, лагеря с дневным пребыванием открылись с 1 июня. Их примерно у нас заработало около 2 000 с охватом детей более 50 000. Особенностью этой летней оздоровительной кампании является то, что круглосуточные лагеря начнут работу после 15 июня. Сергей Прохоров:

А сколько детей планируется оздоровить в этом году?

Лариса Емельянчик:

Практически все стационарные лагеря будут работать, их у нас 147. Все запланированные лагеря на арендованных базах тоже будут открыты. Таким образом, все желающие смогут оздоровить своих детей как в лагерях с дневным, так и с круглосуточным пребыванием. Нами изучена реальная потребность в оздоровлении детей в лагерях. Наверное, по мере разгара летнего сезона количество желающих оздоровить своих детей в лагерях будет увеличиваться. Какие меры безопасности будут приняты В сложившейся ситуации был принят ряд дополнительных мер по созданию безопасных условий пребывания, связанных с эпидситуацией. В первую очередь усилен пропускной режим, охрана территории лагерей. В лагерях также будет соблюдаться социальное дистанцирование в комнатах, где будут проживать дети. Все лагеря обеспечены дезинфицирующими средствами. Такая дезинфекция будет проводиться не менее двух раз в день. Влажная уборка три раза, а два раза в день – дезинфицирующими средствами. Соответственно, приняты меры и по обеспечению качественного питания в лагерях. Все педагогические работники будут иметь медицинские справки, где будет указана их бесконтактность с первым уровнем. Соответственно, такая запись будет сделана и в медицинских справках детей.

Как будет выполняться рекомендация проводить больше времени на улице Сергей Прохоров:

Среди прочих есть одна рекомендация – максимально сократить пребывание детей в закрытых помещениях. Но погода, особенно в нашей стране, любит преподносить сюрпризы. Какая будет альтернатива, если пойдут дожди? Лариса Емельянчик:

Мы рекомендовали ограничить лишь массовые мероприятия, а каждый отряд будет жить полноценной жизнью. Конечно, никто не отменял спортивные соревнования, игры на свежем воздухе. Мы рекомендуем при погоде это делать, больше времени проводить на улице. У каждого отряда есть свое так называемое отрядное место, где они могут только своим отрядом провести какое-то мероприятие. Дети любят квест-игры. Сегодня есть возможность и в онлайн-режиме поработать.