Александр Лукашенко: они хотят убить Президента и думают, что народ аплодировать им будет, да не будет

Александр Лукашенко: У нас же праздник все-таки. Я думаю, он видит. И если есть, то он все расставит по своим местам. Меня это тоже, особенно в эти святые дни, удивляет. Знаешь, все молятся. В Америке, на Западе. Все верующие. Но зачем же вы нарушаете заповеди Христа?

Игорь Додон:

Ну, с этим случаем, что был у вас здесь, с попыткой покушения и так далее.

Александр Лукашенко:

Слушай, это цветочки еще. Эти мерзавцы не понимают ничего, мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь. Ничего у них не получится, а получится – будет еще хуже для их спонсоров. Слушай, они хотят убрать Президента, убить Президента хотят и думают, что народ тут аплодировать им будет, да не будет. Изберут еще жестче человека. О Беларуси они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто этим самым, мы не боимся, что они что-то там думают. Мы им просто третий раз даем понять: ребята, остановитесь, потому что мы ответим, и очень-очень жестко. Они уже перешли красную линию. Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор.