Александр Лукашенко: они хотят убить Президента и думают, что народ аплодировать им будет, да не будет
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Молдовы и экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсудили ситуацию в экономике на фоне пандемии. Белорусская промышленность показала свою устойчивость. Также не обошли стороной и резонансные факты внешнего давления, в том числе и неудавшуюся попытку госпереворота в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выкарабкаемся, знаешь, если он есть… Да, Христос Воскрес!
Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:
Воистину Воскрес.
Александр Лукашенко:
У нас же праздник все-таки. Я думаю, он видит. И если есть, то он все расставит по своим местам. Меня это тоже, особенно в эти святые дни, удивляет. Знаешь, все молятся. В Америке, на Западе. Все верующие. Но зачем же вы нарушаете заповеди Христа?
Игорь Додон:
Ну, с этим случаем, что был у вас здесь, с попыткой покушения и так далее.
Александр Лукашенко:
Слушай, это цветочки еще. Эти мерзавцы не понимают ничего, мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь. Ничего у них не получится, а получится – будет еще хуже для их спонсоров. Слушай, они хотят убрать Президента, убить Президента хотят и думают, что народ тут аплодировать им будет, да не будет. Изберут еще жестче человека. О Беларуси они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто этим самым, мы не боимся, что они что-то там думают. Мы им просто третий раз даем понять: ребята, остановитесь, потому что мы ответим, и очень-очень жестко. Они уже перешли красную линию. Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор.
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