Александр Лукашенко: какие претензии ко мне? Я Президент. Я защищаю свою страну, это же моя работа

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Молдовы и экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор по душам затронул самые серьезные злободневные темы. Обсудили санкции, политику и не только. Игорь Додон прокомментировал обстановку в Беларуси и вокруг нее. Молдавский гость в беседе высказал поддержку нашему Президенту за мудрые решения в непростой ситуации. Александр Лукашенко – Игорю Додону: «У меня не принято приглашать домой людей. Думаю, может, не понравится»

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:

Хорошо, что удержали ситуацию. Сейчас поговорим. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушай, как я мог не удержать. Игорь Додон:

Вы молодцы, такое давление. Александр Лукашенко:

Я же понимал, что и в Молдове это пригодится, опыт этот. Игорь Додон:

Оно готовилось и у нас. Александр Лукашенко: они хотят убить Президента и думают, что народ аплодировать им будет, да не будет

Александр Лукашенко:

Да, я помню, я помню, когда… Игорь Додон:

Сейчас тоже готовится. У нас выборы досрочные, я думаю, что они попытаются дать удар, но вы показали пример всем нам. Александр Лукашенко:

Нет, ну... Игорь Додон:

Вы помните, я тогда публично сказал, что Александр Григорьевич правильно сделал. Александр Лукашенко:

Слушай, у нас люди, народ, которые должны в конце концов уважать сами себя. Мы должны – народ свой. И народ должен жить как следует, обеспечить эту жизнь. Я вчера сказал – премьер мне докладывал по итогам квартала – в конце концов, надо им отвечать. Мы не хотим никакой экономической войны. Они все, европейцы: санкции, санкции, мы введем санкции! Ну, мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток – в Россию, Китай, через Испанию – пусть возят. Я европейцам говорю. Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели «играть на этом фортепиано». Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит.