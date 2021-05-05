Александр Лукашенко: какие претензии ко мне? Я Президент. Я защищаю свою страну, это же моя работа
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем Партии социалистов Молдовы и экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор по душам затронул самые серьезные злободневные темы. Обсудили санкции, политику и не только. Игорь Додон прокомментировал обстановку в Беларуси и вокруг нее. Молдавский гость в беседе высказал поддержку нашему Президенту за мудрые решения в непростой ситуации.
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Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:
Хорошо, что удержали ситуацию. Сейчас поговорим.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушай, как я мог не удержать.
Игорь Додон:
Вы молодцы, такое давление.
Александр Лукашенко:
Я же понимал, что и в Молдове это пригодится, опыт этот.
Игорь Додон:
Оно готовилось и у нас.
Александр Лукашенко: они хотят убить Президента и думают, что народ аплодировать им будет, да не будет
Александр Лукашенко:
Да, я помню, я помню, когда…
Игорь Додон:
Сейчас тоже готовится. У нас выборы досрочные, я думаю, что они попытаются дать удар, но вы показали пример всем нам.
Александр Лукашенко:
Нет, ну...
Игорь Додон:
Вы помните, я тогда публично сказал, что Александр Григорьевич правильно сделал.
Александр Лукашенко:
Слушай, у нас люди, народ, которые должны в конце концов уважать сами себя. Мы должны – народ свой. И народ должен жить как следует, обеспечить эту жизнь. Я вчера сказал – премьер мне докладывал по итогам квартала – в конце концов, надо им отвечать. Мы не хотим никакой экономической войны. Они все, европейцы: санкции, санкции, мы введем санкции! Ну, мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток – в Россию, Китай, через Испанию – пусть возят. Я европейцам говорю. Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели «играть на этом фортепиано». Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит.
Игорь Додон:
Двойные стандарты, Александр Георгиевич.
Александр Лукашенко:
Да, это абсолютно. Мы этой войнухи с ними не хотим, чтоб ты понимал. Но если против нас, на ровном месте нас начинают наклонять… Я спрашиваю: «Вы за что? Какие претензии ко мне? Я Президент, Конституцию вы нашу знаете, она такая же, как у многих». Я защищаю свою страну, это же моя работа. Мне же люди за это хоть небольшую зарплату, но платят. Вот в «золотом дне» я живу и так далее. Поэтому я должен хоть людей защитить. Вот я из чего и исхожу. Поэтому я сегодня министру иностранных дел поручил, премьер-министру, спецслужбам: доведите до них реальные факты и перспективы. Если вы возьметесь за оружие санкции, европейцам еще раз подчеркиваю: мы вынуждены будем просто отвечать, чтобы нашему народу не стыдно было, что у них есть такое руководство.