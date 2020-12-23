«Мы работаем по призванию». Кому 23 декабря вручали награды во Дворце Республики?

Новости Беларуси. 23 декабря премьер-министр по поручению Президента во Дворце Республики вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи, педагоги, аграрии, госслужащие, представители культурной и спортивной сфер – всего более 60 человек. Каждый из них – образец профессионализма, надежности и верности долгу. Год выдался непростым, поэтому их преданность своему делу сегодня особенно ценна. Илона Волынец ближе познакомилась с приглашенными.

Илона Волынец, СТВ:

Главная елка страны, Дворец Республики. Наверное, каждый маленький белорус мечтает оказаться здесь. Так и взрослые хотят во Дворец Республики, но не на какой-то обычный концерт или представление. Честь оказаться здесь в качестве приглашенного гостя, но на особые церемонии зовут и особых гостей.

Скромные и сдержанные. Из-за строгих костюмов и не поймешь, кто из них почетный профессор или заслуженный артист, а может, сельский трудяга или уважаемый педагог. В этом зале случайных людей нет, все они лучшие из лучших.

Теплые поздравления прозвучали в адрес работников образования. Сегодня их миссия – воспитать не просто интеллектуалов, а прежде всего патриотов своей страны. Да и вообще именно благодаря таланту педагогов и внедряются современные технологии и инновации в образовательный процесс. «Я всегда любую награду оцениваю как аванс». Что говорили на вручении госнаград?

Особые слова благодарности – медикам. В этот сложный год, несмотря на все трудности, они продолжают ежедневно спасать жизни. Член-корреспондент НАН: у нас есть перспективы иметь свою вакцину от коронавируса Разработка белорусской вакцины займет предположительно не менее трех лет. Уже создана рабочая группа из ученых, медиков, специалистов Минздрава. Разработан план, активно идет исследование и изучение зарубежного опыта.

То, что создание собственной вакцины – элемент национальной безопасности, 22 декабря говорил Президент. Задача новая и, очевидно, стратегическая. Ведь никто не знает, что нас ждет в будущем. Президент Беларуси: «Хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной» Государственные награды из рук премьера получили более 60 представителей различных сфер. Врачи, педагоги, аграрии, госслужащие, работники промышленности, деятели искусства и спорта, общественных объединений, налоговых органов – такими людьми и славится Беларусь. Трудолюбивыми, образованными, талантливыми.

Инна Туровчик, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Калинковичскому району:

Мы работаем по призванию, от того, к чему лежит душа. Понимаете, за цифрами тоже стоит труд человека. Я горжусь своим коллективом, в котором люди достойные и действительно профессионалы своего дела. Награды всегда приятно получать, но они несут ответственность.