Более 60 представителей различных сфер. Роман Головченко вручил госнаграды

Новости Беларуси. Премьер-министр Роман Головченко 23 декабря вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Среди приглашенных – более 60 представителей различных сфер. Медики, педагоги, аграрии, госслужащие, транспортники, представители культурной и спортивной сфер. Особые слова благодарности Роман Головченко адресовал работникам здравоохранения. В этот сложный год медики, несмотря на все трудности, продолжают ежедневно спасать жизни. Также премьер-министр отметил заслуги работников сферы образования. Именно благодаря им в образовательный процесс внедряются современные технологии и инновации.

Федор Кадол, заведующий кафедрой педагогики, почетный профессор Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

Это очень приятно, вот такое событие, оно, конечно, запомнится на долгие годы. Как бы это очень важно для человека, потому что каждый стремится чего-то достичь, и приятно, когда это оценивают по достоинству. Ну мои исследования были по части достоинства личности, и я так стремился, чтобы соответствовать этим понятиям, которые я сам исследовал.

Александр Пашкевич, ведущий мастер сцены Белорусского государственного молодежного театра:

Я уже практически 30 лет в театре работаю, и в принципе эту награду можно рассчитывать как за заслуги прошлые. Но я всегда любую награду оцениваю как аванс, для того, чтобы еще что-то сделать. Поэтому это, конечно, приятно – внимание государства, внимание коллег.