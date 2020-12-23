Член-корреспондент НАН: у нас есть перспективы иметь свою вакцину от коронавируса

Новости Беларуси. Белорусы сегодня много говорят о COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доберется ли вирус-мутант до Беларуси? Смогут ли привиться от коронавируса все желающие? Способны ли мы сами разработать вакцину?
Новости Беларуси. Белорусы сегодня много говорят о COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доберется ли вирус-мутант до Беларуси? Смогут ли привиться от коронавируса все желающие? Способны ли мы сами разработать вакцину?
Григорий Гончаренко, член-корреспондент НАН Беларуси, заведующий кафедрой зоологии и генетики Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Создана рабочая группа по мониторингу, в том числе и у нас в Гомеле, и у нас в университете этому уделяется определенное внимание. Секвенирован геном COVID-19, мы знаем все эти 30 тысяч нуклеотидов, какие опасные мутации идут.
Конечно, своя вакцина – это очень тяжелый, кропотливый труд, затратный отчасти. Но в содружестве с российским институтом Гамалеи, с новосибирским мощным институтом «Вектор», которые уже создали российскую вакцину (в том числе там есть и белорусский вклад), у нас есть перспективы иметь ее свою.
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