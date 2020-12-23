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Янь Ган об инновационном центре в «Великом камне»: это площадка для деятельности стартапов

23 декабря 2020 17:01
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай – один путь. В индустриальном парке «Великий камень» открыл двери инновационный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Янь Ган об инновационном центре в «Великом камне»: это площадка для деятельности стартапов-1

По сути, это первая комплексная площадка для развития научно-технического сотрудничества. Здесь разместятся лаборатории, зоны для инкубации стартапов, центр испытаний производств и зал демонстрации достижений.

Янь Ган об инновационном центре в «Великом камне»: это площадка для деятельности стартапов-4

Во время строительства Поднебесная оказала технико-экономическую помощь. Что символично, форма здания с высоты напоминает знак бесконечности. В Китае цифра 8 означает богатство и процветание.

Янь Ган об инновационном центре в «Великом камне»: это площадка для деятельности стартапов-7

Янь Ган, генеральный директор Компании по развитию индустриального парка:
Мы очень рады, что этот центр станет площадкой для будущего сотрудничества между академией наук Китая и НАН Беларуси, а также между другими научно-исследовательскими учреждениями двух стран. Это площадка для деятельности стартапов. Я уверен, что в 2021 году все площади инновационного центра будут сданы в аренду.

Янь Ган об инновационном центре в «Великом камне»: это площадка для деятельности стартапов-10

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Этот проект долгожданный, этот проект ключевой и, я бы сказал, системообразующий для парка, потому что проект трансформации научно-технических достижений это наша будущая история. И с посылом, что наш парк «Великий камень» это инновационный высокотехнологичный проект будущего.

Янь Ган об инновационном центре в «Великом камне»: это площадка для деятельности стартапов-13

На базе центра будут вестись и собственные научные исследования. Среди направлений на перспективу – разработка новых материалов, современных промышленных технологий, цифровизация производства, био- и экотехнологии. В планах и создание центра промышленных технологий.

А вот тех, благодаря кому за эти шесть лет «Великий камень» стал масштабным проектом, сегодня поздравили.

Сейчас в индустриальном парке «Великий камень» 67 компаний-резидентов из 14 стран. А объем заявленных инвестиций – свыше миллиарда долларов.

# Беларусь-Китай # общество # Янь Ган # Александр Ярошенко # Фотофакт

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