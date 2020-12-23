Прямой эфир

Подарки детям из дома малютки в Гомеле привезли сотрудники милиции

23 декабря 2020 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гомельский областной дом малютки 23 декабря посетили шефы в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки детям из дома малютки в Гомеле привезли сотрудники милиции-1

С новогодними праздниками малышей приехали поздравить руководство и сотрудники Гомельского областного управления Департамента охраны МВД. Сотрудники охраны привезли подарки. Кроме этого, правоохранители оказывают подшефному дому малютки посильную помощь в решении материальных и бытовых вопросов.

Подарки детям из дома малютки в Гомеле привезли сотрудники милиции-4

И это не только новогодняя акция: поздравляют и с другими праздниками, а также организуют концерты, спортивные мероприятия и экскурсии.

Читайте также:

Праздничный марафон продолжается. Акцию «Наши дети» приняли в Новогрудском доме-интернате

Акция «Наши дети» проходит в каждом уголке страны. Вот как принял её Шклов

Деды Морозы спустились прямо с крыши. Вот так спасатели поздравили детей в больнице с наступающим Новым годом

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Янь Ган об инновационном центре в «Великом камне»: это площадка для деятельности стартапов
23 декабря 2020 17:01

Янь Ган об инновационном центре в «Великом камне»: это площадка для деятельности стартапов

90 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград и благодарности Президента
23 декабря 2020 16:50

90 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград и благодарности Президента

Григорий Азарёнок: после войны устоялся двуполярный мир, и это были самые безопасные 40 лет в истории человечества
23 декабря 2020 16:31

Григорий Азарёнок: после войны устоялся двуполярный мир, и это были самые безопасные 40 лет в истории человечества