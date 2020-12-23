Подарки детям из дома малютки в Гомеле привезли сотрудники милиции

Новости Беларуси. Гомельский областной дом малютки 23 декабря посетили шефы в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гомельский областной дом малютки 23 декабря посетили шефы в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С новогодними праздниками малышей приехали поздравить руководство и сотрудники Гомельского областного управления Департамента охраны МВД. Сотрудники охраны привезли подарки. Кроме этого, правоохранители оказывают подшефному дому малютки посильную помощь в решении материальных и бытовых вопросов.
И это не только новогодняя акция: поздравляют и с другими праздниками, а также организуют концерты, спортивные мероприятия и экскурсии.
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