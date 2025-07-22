Прямой эфир

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

22 июля 2025 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Белый дом объявил о выходе США из ЮНЕСКО. По мнению американского президента организация поддерживает разжигающие рознь цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО-2

Недовольство Вашингтона в частности вызвала антиамериканская и антиизраильская политика проводимая ЮНЕСКО. Напомним, это специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия. Еще в феврале Трамп распорядился провести анализ присутствия США в организации. На его основе в администрации президента выразили сомнения в политике ЮНЕСКО в области разнообразия и равенства и упрекнули ее в пропалестинской и прокитайской предвзятости. 

# США # Дональд Трамп # ЮНЕСКО

Другие новости рубрики

Все новости
Авиакатастрофа в столице Бангладеш спровоцировала волну протестов
22 июля 2025 13:38

Авиакатастрофа в столице Бангладеш спровоцировала волну протестов

NI: РФ может заполнить нишу USAID после его ликвидации Трампа
22 июля 2025 13:36

NI: РФ может заполнить нишу USAID после его ликвидации Трампа

Bloomberg: Украина может стать для Трампа тем, чем Афганистан был для Байдена
22 июля 2025 13:05

Bloomberg: Украина может стать для Трампа тем, чем Афганистан был для Байдена