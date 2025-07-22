Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Недовольство Вашингтона в частности вызвала антиамериканская и антиизраильская политика проводимая ЮНЕСКО. Напомним, это специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия. Еще в феврале Трамп распорядился провести анализ присутствия США в организации. На его основе в администрации президента выразили сомнения в политике ЮНЕСКО в области разнообразия и равенства и упрекнули ее в пропалестинской и прокитайской предвзятости.