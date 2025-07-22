Владимир Перцов встретился с коллективом «Минской правды»

Современную журналистику невозможно развивать без внедрения новаторских подходов. В условиях жесткой конкуренции за внимание аудитории необходимо быть экспериментатором. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов общаясь с коллективом информационного агентства «Минская правда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат встречи открытый, что позволило сотрудникам задать вопросы и поделиться мнениями о современных вызовах в медиасфере. Обсудили также перспективы укрепления цифрового суверенитета и появления новых законопроектов и платформ, направленных на защиту национального интернет-пространства. Кроме того, Владимир Перцов ознакомился с условиями работы нового офиса информационного агентства.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

То, что я увидел здесь, это, наверное, достойное продолжение, если говорить таким языком, содержания и формы. Когда сотрудники редакции находятся вот в таких действительно комфортных условиях, работают в пространстве (open space), имеют отдельные кабинки для записи своих звуковых подкастов.

Радиовещание здесь организовано на достаточно высоком уровне, и хотелось бы, чтобы представители региональных, областных укрупненных редакций, так называемые медиахолдинги, посетили в ближайшее время офис «Минской правды».

Посмотрели, как нужно выстраивать работу, как нужно организовывать работу журналистов, айтишников, других специалистов регионального медиахолдинга, чтобы решать те непростые задачи, которые на современном этапе стоят перед укрупненными редакциями областных и региональных изданий.