Спасают людей из-под завалов и ищут пропавших в лесу. Вот как собаки помогают в экстремальных ситуациях

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Поиск и спасение людей в экстремальных ситуациях – непростая задача. Уже более 2 лет поисково-спасательный отряд «Сириус» работает в этом направлении. Выполнять сложные миссии людям помогают собаки.
Руслан Прядко, волонтер поисково-спасательного отряда «Сириус»:
Поиски проходят как при помощи людей, так у нас есть и направление кинологическое, то есть это помощь кинологов со своими собаками при поиске людей как в городе, так и в лесном массиве. В нашей команде более 50 человек, порядка 5 кинологов, у каждого кинолога по 2 и более собаки.
Пушистые герои обладают уникальными способностями: чутким нюхом (различают запахи в миллионы раз лучше, чем человек), а также выносливостью. Они хорошо ориентируются в лесу и легко преодолевают завалы.
Подробности в видео.