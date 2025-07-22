Спасают людей из-под завалов и ищут пропавших в лесу. Вот как собаки помогают в экстремальных ситуациях

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Поиск и спасение людей в экстремальных ситуациях – непростая задача. Уже более 2 лет поисково-спасательный отряд «Сириус» работает в этом направлении. Выполнять сложные миссии людям помогают собаки.