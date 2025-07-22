Языковая практика и знакомство с культурой! Студенты из Китая стали участниками летней школы БГУ

Языковая практика, экскурсии, знакомство с белорусской культурой: более 20 студентов из Китая стали участниками летней школы БГУ. Их ждут курсы по прикладной физике и инженерной механике, также запланировано знакомство с предприятиями и научными учреждениями, а также культурой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместный институт впервые открылся в 2017 году в Китае, а в 2019-м – в БГУ. Преподавание проходит на трех факультетах: физическом, механико-математическом и международных отношений. Обучаются студенты на английском языке. На протяжении двух недель они будут разрабатывать совместные творческие проекты.

Ли Дзедзи, студент Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета:

Беларусь очень известна. Я надеюсь узнать о Беларуси и о местных традициях. Хочу посмотреть театр в Беларуси и другие интересные, традиционные ценности. Сегодня первый день, поэтому я не успел еще ознакомиться с программой. Надеюсь, что в программу школы будут включены культурные мероприятия, какие-то занятия.

Виктория Осипова, студентка Совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета:

Я очень благодарна нашему институту за то, что у нас есть такая возможность отправиться в Китай. То, что нам предоставляют и проживание, и питание, и обучение. Это невероятный обмен опытом, для меня это стало таким открытием в жизни. Совсем недавно я была в Китае, там тоже провела в летней школе 14 дней. Это был невероятный обмен, мне очень понравилось. Мы столько всего перепробовали и одевались китайскую одежд, и побывали в различных местах.