Более 13,5 тысячи тонн зерна намолотили хлеборобы в Солигорском районе
Вклад Минской области в общий каравай составляет более 200 тысяч тонн зерна. Обработано свыше 70 % площадей с озимым ячменем. Урожайность 46 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Аграрии южных районов уже перешли на поля с другими культурами. Здесь зерно созрело раньше. Параллельно ведут укос трав и подготовку почвы к севу озимых.
Вячеслав Выдронок убирает с хлебных нив озимый ячмень. Это уже 15-я жатва на счету. Считает, убирать хлеб – самое приятное, это и есть результат работы за год. Поэтому комбайн по хлебной ниве ведет аккуратно, чтобы сохранить каждое зернышко.
Вячеслав Выдронок, механизатор сельхозпредприятия «Виктория-Агро»:
Стараешься пораньше прийти на работу, чтобы комбайн обслужить, посмотреть, промазать, продуть фильтры, радиатор. Обслужили, прошприцевали, продули, промазали – и в бой.
В этом сезоне у Вячеслава новый помощник – современный комбайн белорусского производства. С такой техникой можно ставить рекорды, но главное – убрать урожай без потерь. Ежедневно хлебороб обрабатывает 10-15 гектаров. Параллельно вместе с ним в поле работают еще пять машин.
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