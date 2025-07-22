Более 13,5 тысячи тонн зерна намолотили хлеборобы в Солигорском районе

Вклад Минской области в общий каравай составляет более 200 тысяч тонн зерна. Обработано свыше 70 % площадей с озимым ячменем. Урожайность 46 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии южных районов уже перешли на поля с другими культурами. Здесь зерно созрело раньше. Параллельно ведут укос трав и подготовку почвы к севу озимых.