Местные превратили заброшенный водоём в популярную зону отдыха в Зелёном Боре под Смолевичами

Все вместе собрали деньги и приступили к работе. Чтобы навести лоск, понадобился месяц. Установили скамейки, столики и шезлонги. Также появилась площадка для пляжного волейбола, обновили раздевалки и привели в порядок береговую линию. Теперь сюда приезжают отдыхать не только местные, но и жители соседних районов.

Людмила Воронько:

Есть группа по благоустройству, надо собраться. Мы пишем, делаем объявление. Допустим, надо построить скамейку – нужен какой-то материал, надо сделать мусорки, почистить. Это все пишется через группу, объявление. Основная база у нас 10-12, может, 20 человек. А остальные к нам просто присоединяются. У нас придерживаются такого правила, что каждый должен за собой убирать. Мы приходим, контролируем, как у нас получается, но все делаем сами.