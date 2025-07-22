Автовокзал «Восточный» реконструируют. Рассказываем, каким будет центр технического творчества

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Автовокзал «Восточный», возведенный в 1983 году, десятилетиями связывал столицу с пригородом, областями и соседними странами. Но время берет свое: к 2016 году поток пассажиров иссяк, и автовокзал замолчал. Казалось, точка поставлена. Однако на его месте уже кипит новая жизнь! Уже почти год строители возводят не просто здание, а уникальный Городской центр технического творчества для детей и молодежи.