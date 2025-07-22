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Автовокзал «Восточный» реконструируют. Рассказываем, каким будет центр технического творчества

22 июля 2025 13:49
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Автовокзал «Восточный», возведенный в 1983 году, десятилетиями связывал столицу с пригородом, областями и соседними странами. Но время берет свое: к 2016 году поток пассажиров иссяк, и автовокзал замолчал. Казалось, точка поставлена. Однако на его месте уже кипит новая жизнь! Уже почти год строители возводят не просто здание, а уникальный Городской центр технического творчества для детей и молодежи. 

Автовокзал «Восточный» реконструируют. Рассказываем, каким будет центр технического творчества-2

Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:
Он будет входить в структуру Минского государственного дворца детей молодежи. Сегодня уже подготовлено штатное расписание. Уже мы находимся внутри этого учреждения. Интересные кабинеты созданы для работы.

Автовокзал «Восточный» реконструируют. Рассказываем, каким будет центр технического творчества-4

Работа идет полным ходом! Над центром трудятся более 150 человек. Прежними остались лишь крепкие стены, перекрытия и, как драгоценность, большая мозаика из зала ожидания – символ ушедшей эпохи. Вместо билетных касс и перронов появятся 18 высокотехнологичных лабораторий. Центр наполнят самым современным оборудованием, в том числе и отечественных производителей.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура

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