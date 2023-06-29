Передача сообщений, расшифровка данных. Где обучают азбуке Морзе и почему белорусам нет равных в радиоспорте?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Вероника Макаревич, ведущая:
Прием, прием, как меня слышно? Или азбуку Морзе использовать? Нет, так меня точно никто не услышит. А, вы уже здесь?! Добро пожаловать в школу по радиоспорту. О необычном хобби белорусских чемпионов узнали из первых уст.
Прием! Вы попали в мир радио. Передача важных сообщений, настройка частот и расшифровка данных. Умение управлять волной звука – настоящее искусство, освоить азы которого предлагает, возможно, один из самых необычных видов спорта.
Ирина Ковалевская, директор СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ, руководитель сборной Республики Беларусь по скоростной радиотелеграфии:
Радиоспорт основан на изучении азбуки Морзе. То есть у нас есть дисциплины радиоспорта, их три. Это скоростная радиотелеграфия, спортивная радиопеленгация, которая условно называется «охота на лис», и радиосвязь на коротких волнах и ультракоротких волнах. Почему везде используется азбука Морзе? В скоростной радиотелеграфии она используется полностью. В спортивной радиопеленгации азбукой Морзе передают свои позывные.
Анна Семенихина, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Набираем деток, вначале учим язык Морзе. Каждая буква – это комбинация коротких и длинных сигналов. Когда мы выучили алфавит, мы начинаем его принимать на скорость, все время наращиваем и наращиваем скорость. Прием – это одно из упражнений в скоростной радиотелеграфии. Потому мы учимся эти буквочки передавать на ключе.
Кто лучший связист-разведчик? Ежегодные соревнования позволяют учащимся совершенствовать свои навыки. Завоевывают ценные награды наши спортсмены на чемпионатах мира и Европы. Там белорусские радиолюбители – главные звезды.
Ирина Ковалевская:
Развит радиоспорт очень хорошо, особенно в нашей стране, наша школа в республике одна по радиоспорту. И поддержка очень большая государства и нашего ДОСААФ. Наша сборная по скоростной радиотелеграфии – наисильнейшая в мире, то есть соперников у нас просто нет.
Живописные пейзажи, изумрудные тропинки и чистый лесной воздух. Тренировки под открытым небом – то, что нужно. Радиопеленгация – фитнес для ума и тела.
С помощью карты, компаса и специального датчика спортсмену необходимо найти контрольные пункты – настоящая охота на лис. Однако небольшой спойлер: ни один хвостатый не пострадает.
Алла Грохольская, заместитель директора СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ, руководитель сборной Республики Беларусь по спортивной радиопеленгации:
Спортивная радиопеленгация. В народе ее называют «охота на лис». Охота на лис, потому что прячутся передатчики, а радиосигнал от передатчика – это как хвост лисы. Хвост торчит, и по этому хвосту, по радиосигналу находится этот передатчик.
Проходят соревнования и тренировки в лесу, могут быть в лесопарковой полосе. Весь смысл заключается в том, кто быстрее найдет заданное количество передатчиков.
Игра началась. Первая лиса подала голос, вторая, третья. С какой начать? Самый короткий путь не всегда самый быстрый. Особый звук – ваш главный ориентир.
Ирина Ковалевская:
Сейчас мы берем деток с класса второго. То есть дети только выучили, как писать буквы, и уже изучают азбуку, им это легче дается и развивает больше память, помогает им в учебе. То есть ребенок развивается, мыслит. Вот я выучил, как писать букву «А», а сейчас я ее с помощью азбуки Морзе выучу.
Анна Семенихина:
Детей захватывает именно дух соперничества, когда они начинают ставить рекорды и кто-то один набрал больше очков, а потом другой еще чуть-чуть больше, в этом весь интерес. В передаче мы смотрим на технику, как работает ручка. Здесь важна ловкость, но ни в коем случае она не должна прикладывать большие усилия, чтобы у нее не забивались мышцы, не уставала рука. Объем текста, который ей нужно передать, достаточно большой. На тренировку передачи в ее возрасте тратится примерно один час.
Так, радиоспорт развивает логику, мышление и физическую выносливость. Необычный квест с чудо-техникой в руках – невероятное приключение.