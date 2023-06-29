Минская велосеть достигает 341 км! Вот сколько прокатного транспорта есть в столице

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Пробежка по городскому парку на рассвете – то, что нужно. Но, кажется, чего-то все-таки не хватает. Маршрут перестроен. Начните субботу с велопрогулки. Двухколесный друг – идеальный гид по улицам столицы.

Отправиться в увлекательное путешествие по живописным кварталам оживленного мегаполиса легко. Прокатитесь с ветерком на велосипеде и узнайте еще больше о любимом городе. Извилистые маршруты, стоянки, специальные гаражи – сервис в столице на пять звезд.

Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления – начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

По указу Президента, до 2030 года в Минске необходимо построить 380 километров велодвижения. В Минске велосеть представляет 341 километр. Из них 39 километров – обособленные велодорожки. Более 300 километров – это совмещенные дорожки.

Цифры впечатляют. К слову, протяженность экомаршрутов увеличивается в режиме нон-стоп. Арифметика проста: высокий спрос рождает предложение. Мобильный транспорт уже давно занимает лидирующие позиции у минчан. Так, сегодня каждый район занимается разработкой велосипедных дорожек, поддержанием их качества. Главная миссия – создать особую сеть, по которой можно будет добраться из любой точки города до цели. Олеся Мостова:

В этом году в Ленинском районе обустроены новые велодорожки протяженностью около четырех километров. В микрорайоне «Сокол» обустроено 1,5 километра. Велосипедные пути в Партизанском районе. Это в районе ДК МТЗ.

По велотропам передвигаются люди разных возрастов и профессий. Двухколесный друг – комфорт и доступность в одном флаконе. С таким железным конем можно покорить любую вершину. Туристическая карта Беларуси как на ладони. Место встречи – знаменитый Остров слез.

Иногда езжу отдыхать на Комсомольское озеро. Чаще всего в магазин, на Комаровку, по каким-то делам – договор перезаключить на электроэнергию, например.

Езжу я часто, дорожки удобные. Очень удобно то, что больше стало обозначено на пешеходных переходах зеленым ярким цветом. Достоинств у этого вида активного отдыха масса, главное – соблюдать правила безопасной езды.

Александр Гордиенко, подполковник милиции, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:

Пересекать проезжую часть можно по велодорожке, велопереезду, а также пешеходному переходу, но не мешая при этом движению пешеходов. Допускается Правилами дорожного движения не спешиваться, но скорость велосипеда должна быть равна скорости идущего пешехода. Велосипедом без сопровождения взрослых можно управлять только с 14 лет. Данное правило не распространяется на управление велосипедами в жилых и пешеходных зонах. Перевозить пассажиров на велосипеде запрещается, за исключением детей до 7 лет на специально оборудованном сидении, а также при наличии специального шлема.