«Мы получили большой опыт в 2019 году». Как проходит подготовка к II Играм стран СНГ?

Новости Беларуси. До старта II Игр стран СНГ остается меньше месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точные цифры теперь можно увидеть на электронном табло обратного отсчета времени, который установлен около Дворца спорта.

Прогуливаясь в центре Минска, понимаешь: Беларусь уже на старте августовского мультифорума, слоган которого «Сильный характер – яркая игра». Честь запустить кнопку тайминга выпала олимпийскому квартету разных лет. Иван Тихон, Анастасия Прокопенко, Дарья Наумова и Ванесса Колодинская передали победную эстафету одним нажатием, и вот время пошло. На предстоящем мультифоруме спортсмены разыграют более 1 600 наград в 20 видах спорта. Причем за заветные медали поспорят как молодежь, так и маститые спортсмены.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Пять видов спорта – взрослые соревнования. Поэтому у нас разноплановые эти Игры, но в первую очередь цель проведения и цель, которая ставилась перед Играми стран СНГ – это просмотр ближайшего резерва. Это мы должны видеть те таланты, которые через 3-4 года будут представлять нашу страну на Олимпийских играх.

В коллекции бронзового призера Олимпийских игр по художественной гимнастике Алины Горносько пока нет такой награды. Однако есть все шансы заполучить уникальный экземпляр. Дизайн медалей II Игр стран СНГ был представлен на неделе в Городской ратуше, и он весьма впечатляющий. Деревянное обрамление цвета вишни и металлический круг с изображением логотипа Игр – василька, очень тонко подчеркивает идею спортивного мероприятия.

Талисман Рыся, пришел на смену рыжему Лесику, который стал любимцем всех детей после II Европейских игр. Сегодня блистает Рыся.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

На самом деле были интересные предложения, но важно, чтобы мы были уникальны, чтобы было белорусское, свое. Поэтому Рыся однозначно был лучшим.

Также уже не секрет, какая будет экипировка у белорусских спортсменов. В специальную стилизованную форму оденут и медицинских работников, персонал допинг-контроля, а так же волонтеров. Белорусские дизайнеры смогли предусмотреть все до мелочей, а отечественный производитель исполнил заказ на самом высоком уровне.

Александр Дорохович:

Они одевают наши национальные команды по всем видам спорта. Одевают успешно, спортсмены довольны, шьется все здесь, и вот эта обратная связь помогает вот этому хорошему результату. Все, что национальное, собрали воедино: вот этот уникальный дизайн, яркий интересный, в то же время комфортный.

Брендированная продукция II Игр СНГ весьма с широкой линейкой, она поступит в ближайшее время в разные магазины всей страны. Бесспорно, все в предвкушении церемонии открытия белорусского мультифорума. Дата известна – 5 августа, место проведения – Минск-Арена, но каков сюжет и режиссура – это огромный секрет и тайна. Белорусы – весьма притязательная публика. Все открытия широкомасштабных спортивных праздников в нашей стране были ошеломительными, в трендах самых современных технологий. Ожидается, что новое открытие паразит всех своей самобытностью.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Приедут ведь болельщики не только из Минска, но и из всех городов республики. Это и наши гости из зарубежных стран. Мы полностью готовы к Играм и с нетерпением ждем их открытия. Наша инфраструктура и торговая сфера и сфера услуг также полностью готовы, и я думаю, что никто не останется равнодушным.

Сергей Ковальчук:

Опыт у всех наших специалистов, которые привыкли работать с сфере физической культуры и спорта, накоплен большой. А, учитывая то, что мы получили очень большой опыт в 2019 году при проведении II Европейских игр, которые были проведены на высочайшем уровне, я уверен, что мы с учетом этого опыта, подшлифовав эти маленькие недочеты и недостатки, сможем организовать все на очень достойном уровне.