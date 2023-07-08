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«Правит железной рукой». Вот что писали в зарубежных СМИ после общения с Лукашенко

08 июля 2023 15:07
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Новости Беларуси. Бомбическая пресс-конференция. Так ярко и смело журналисты охарактеризовали большой разговор нашего Президента с представителями мировых медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой разговор проведен по инициативе зарубежных журналистов. Международная пресса широко осветила интервью Президента. Вот выдержки из материалов.

«Правит железной рукой». Вот что писали в зарубежных СМИ после общения с Лукашенко-1

Агентства – британское Reuters и американское Associated Press – по законам жанра не стали уходить в авторскую журналистику, обошлись цитатами. На своих страницах Sky News признается: «Мы видели длинную и разнообразную пресс-конференцию».

«Правит железной рукой». Вот что писали в зарубежных СМИ после общения с Лукашенко-4

Британская медиакорпорация отметит: «Выносливость у белорусского лидера явно есть». Агентство Reuters написало: «Лукашенко правит железной рукой».

«В свободном ключе проведём беседу». Собрали все самое важное из беседы Лукашенко с журналистами.

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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