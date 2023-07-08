«Правит железной рукой». Вот что писали в зарубежных СМИ после общения с Лукашенко

Новости Беларуси. Бомбическая пресс-конференция. Так ярко и смело журналисты охарактеризовали большой разговор нашего Президента с представителями мировых медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой разговор проведен по инициативе зарубежных журналистов. Международная пресса широко осветила интервью Президента. Вот выдержки из материалов.