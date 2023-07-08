Возраст не имеет значение. Как освоить новую профессию в Минске?

Освоить новую профессию в Минске могут все желающие. Столичная служба занятости предоставляет безработным обучение. Можно стать мастером по маникюру, парикмахером, поваром, кондитером, а также водителем.

Павел Граков, мастер производственного обучения Минского государственного колледжа технологий машиностроения:

Срок обучения у нас длится 4 месяца. Сначала они учатся, проходят теоретическое обучение, сдают внутренний экзамен. После этого идут в парки на учебное вождение. После этого сдают практический экзамен.

Получить новую профессию может каждый. Предыдущее образование, возраст, пол не имеют значение, важно желание. А все остальное расскажут специалисты. Курс обучения около 2 месяцев. За это время преподаватели колледжа и техникумов готовят около 10 новых работников.

Павел Граков:

Бывает и по 15 человек, бывает и по 8. Обучают у нас правилам дорожного движения, правилам технической эксплуатации троллейбуса, механическое и пневматическое оборудование троллейбуса, электрическое, культуре общения с пассажирами. Выбрал профессию водителя троллейбуса и Кирилл. Он личность творческая, ранее увлекался музыкой и даже собирался связать с ней жизнь.

Кирилл Добшиков:

С 6 лет увлекался игрой на валторне. Закончил Гомельский государственный колледж искусств, затем поступил в академию музыки, но не срослось, разонравилось, наверное, что ли. Увлекали дороги – и решил остановиться на троллейбусе.

Курсы относительно недолгие, но за это время опытные специалисты обучают самым главным основам. И речь не только о теории и практике, но и о подходе к пониманию профессии.

Александр Хозяев, преподаватель, Минского государственного колледжа технологий машиностроения:

Мое очень глубокое убеждение, что водитель категории I должен быть самый что ни на есть профессиональный водитель. Они перевозят людей. Все предметы, которые мы с ними изучаем (безопасность движения, правила дорожного движения), проходят под таким правильным призывом: нет ничего дороже человеческой жизни.