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Если кукушка не кукует – на эти народные приметы стоит обратить внимание в июле

08 июля 2023 15:00
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! 10 июля Самсон Сеногной. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, рассказали в программе «Плюс-минус». Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды, зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.

Если кукушка не кукует – на эти народные приметы стоит обратить внимание в июле-1

11 июля. Крапивное заговенье. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать, это означало, что зима наступит рано.

12 июля. Петров день. Петры – Павлы. Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. Говорили: «На святого Петра дождь – урожай худой, два дождя – хороший, три – богатый».

Если кукушка не кукует – на эти народные приметы стоит обратить внимание в июле-4

13 июля. Двенадцать апостолов. Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно.

14 июля. Кузьма и Демьян. Летние Кузьминки. В этот день было принято заниматься сбором ягод, малины и крыжовника, из которых после готовили варенье и компоты.

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# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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