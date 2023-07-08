Если кукушка не кукует – на эти народные приметы стоит обратить внимание в июле

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! 10 июля – Самсон Сеногной. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, рассказали в программе « Плюс-минус ». Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды, зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.

11 июля. Крапивное заговенье. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать, это означало, что зима наступит рано.

12 июля. Петров день. Петры – Павлы. Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. Говорили: «На святого Петра дождь – урожай худой, два дождя – хороший, три – богатый».