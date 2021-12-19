«Мы по-прежнему хотим попасть в Европу, потому что дома нас просто убьют». О чём сейчас говорят беженцы на границе?

Новости Беларуси. Откровения бежавшего польского солдата обсуждают в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Ведь сказанное им потрясает своей жестокостью, хладнокровием и бесчеловечностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мигранты вот уже 42-й день остаются в транспортно-логистическом центре в ожидании гуманитарного коридора в Европу. Для многих информация о регулярных убийствах в цивилизованной Европе оказалась настоящим шоком.

Араз, беженец:

Это очень опасно. Ситуация вокруг нас совсем ужасная. Я хочу попасть в Европу любым путем. Мы очень возмущены тем фактом, что польские солдаты убивают мирных мигрантов. Это бесчеловечно. Сейчас мы в тупике. На родине нас убьют, здесь гарантии нет, что польские солдаты нас также не убьют. Мы боимся за детей и видим свое будущее только в Европе.

Шану, беженка:

Мы читаем новости, много слышим о ситуации, которая складывается вокруг Эмиля Чечко. И мы просто шокированы, что такая жестокость возможна в 2021 году. Обстановка в лагере непростая: и в связи с эмоциональным истощением, и на фоне последних негативных новостей. Но мы по-прежнему хотим попасть в Европу, потому что дома нас просто убьют.