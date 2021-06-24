«Мы опираемся на опыт Volvo». А вы знали, что Volvo и Geely – одна компания?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о качестве белорусских автомобилей. Ольга Коршун, ведущая:

Вы уже упоминали, что в основном на экспорт мы поставляем наши автомобили в Россию. Вы вели переговоры и с другими странами. На какой стадии сейчас этот вопрос?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Да. Дело в том, что у нас переговоры и с Казахстаном велись, и с Украиной, и с Литвой, и с Сербией. Конечно, из-за пандемии все это притормозилось сейчас. Потому что специфика легкового автомобиля такова, что, во-первых, нужно, чтобы партнеры в этих странах создали нужное количество запчастей, подготовили соответствующий сервисный центр. Нужно провести его аудит. Они должны убедиться, что цена и все параметры их устраивают, они смогут продвигать на своем рынке. Конечно, делать это дистанционно гораздо сложнее, чем очно проводить аудит и знакомиться с производством и так далее. Поэтому в задачах этого года мы все-таки ставим расширение географии. Кстати, что касается постановки на производство автомобилей, в 2020 году никто из наших специалистов не выезжал в Китай, никто из Китая не приезжал к нам. Но нам с помощью телекоммуникационных каналов и взаимодействия удалось поставить на производство машину Coolray, которая так понравилась нашим покупателям, которая была признана экспертами лучшим автомобилем 2020 года. То есть уже опыт дистанционный постановки на производство мы освоили. Пока вот опыт расширения географии дистанционно еще впереди. Ольга Коршун:

Существовал такой стереотип в обществе, что китайское – это некачественное. В том числе этот стереотип применялся и к автомобилям. Приведите аргументы, которые доказывают обратное, что китайский автомобиль, китайско-белорусский автомобиль – равно качество.

Геннадий Свидерский:

Здесь, конечно, словами убедить невозможно. Ольга Коршун:

Вы столкнулись с таким стереотипом? Геннадий Свидерский:

Конечно, стереотип этот был, это однозначно. Первое, я хочу сказать, вначале я говорил о том, что Geely и Volvo – это практически одна компания. Поэтому мы опираемся не только на китайские технологии, но и на опыт Volvo, который уже десятки лет занимается именно легковыми автомобилями. Во-вторых, я вам хочу сказать, что вот, например, в Тюмени, я знаю, там дилеры продают наши машины Geely. И там, на подрамнике, где размещается номер регистрационный, написано: сделано в Беларуси.

Ольга Коршун:

А это дополнительный бренд, да?