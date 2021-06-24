Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем

Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район. Он несколько отстает от уровня социально-экономического развития региона в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посещение сельскохозяйственных объектов, транспортно-логистического центра и большой разговор о перспективах Гродненщины – все это сегодня в рабочем графике Президента.

Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. Акцент – на проблемах региона и его перспективах. Президент убежден, что все упирается в дисциплину. Знакомясь с положением дел в регионе, Александр Лукашенко вновь дал оценку недружественным шагам в отношении Беларуси со стороны других государств, заявив: западные санкции – это их бессилие, и мы им это покажем. Никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Вы как это просчитывали. Мы ведь готовились к этому, мы знали, что нам грозит.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы готовились к этому. На сегодняшний момент разработаны мероприятия компенсации, европейский рынок не основной. Тут подходы к продажам будут несколько меняться. Даже если по отдельным предприятиям какое-то проседание небольшое будет, мы компенсируем за счет остальных показателей. Александр Лукашенко:

Значит, Владимир Степанович, никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. Владимир Караник:

Я понял.