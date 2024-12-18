«Мы один из топовых университетов мира». Ректор БНТУ рассказал, почему иностранцы выбирают этот вуз

Евгений Пустовой, политический обозреватель: К вам едут за получением каких-то эксклюзивных специальностей или просто потому, что это вы, о вас знают, вы из Беларуси?

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

К нам едут не потому, что мы – это только мы и только мы почему-то эксклюзивные. Прежде всего, наверное, при выборе направления, куда ехать, учитывается, на мой взгляд, куда мы вообще едем. Беларусь – это мирная страна, это страна, которая приветствует иностранных граждан и делает все необходимые усилия, чтобы всем было здесь комфортно.

Ну и, конечно же, обращают внимание на университет и на специальности, которые есть в университете. И человек сам выбирает, куда ему ближе, куда лежит душа. У нас технические университеты – к нам приезжают люди, которые сконцентрированы на том, чтобы получить именно техническое образование. Мы же видим, как развиваются многие экономики во многих странах, и понимаем, что это требует большого количества кадров. И поэтому мы можем сделать подготовку этих граждан, они вернутся к себе на родину и с успехом смогут работать.

Безусловно, очень важным при выборе университета является его рейтинговая позиция. Да, мы один из топовых университетов мира. Мы входим в 850 лучших университетов мира. Наравне со многими ведущими такими же университетами мы даем необходимую подготовку, и поэтому к нам едут. И я знаю, что именно эта позиция является не самой важной, но одной из важных позиций, которая обращает внимание на то, что надо ехать в наш университет.