Свыше 160 иностранцев работают на МТЗ – узнали, за какой мечтой из Мали в Беларусь приехал африканец

Иностранцы находят в Беларуси всестороннюю поддержку. Немаловажно реализоваться профессионально, зачастую начиная новую жизнь с нуля. Этой возможностью уже воспользовались более 60 тысяч человек из более чем 130 стран. И это в два раза больше, чем в 2023 году. Количество желающих освоить специальность в Беларуси продолжает расти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего к нам приехало граждан Туркменистана – около 12,5 тысячи. Не мало здесь уроженцев России, Украины, Китая и африканского континента. Новые вершины карьерной лестницы вдали от Родины. Влада Родовская познакомилась с теми, кто воплощает мечты в Беларуси.

Минский тракторный завод. Цех, где изготавливают трансмиссию машин. Как говорят специалисты – сердце будущего трактора. Основу, на которой и получается «Беларус». Трактор с железным характером, с белорусской пропиской, но продукт выходит многонациональный. Над созданием легендарной техники вместе с белорусами трудится свыше 160 иностранцев. Внести свой вклад в создание известной всему миру техники решил и Мусса Дембеле. Молодой человек родом из Республики Мали. Приехал в Беларусь за мечтой.

Мусса Дембеле, слесарь Минского тракторного завода:

Когда я приехал, я сначала учил язык. Потом колледж на специальности «Технология машиностроения». Мне тут вообще работать легко, не тяжело. Потому что мне нравится эта работа. Мусса вырос в большой семье. Вместе со своими 28 братьями и сестрами помогал родителям, занимался бытом. Но уже с детства знал, что будет работать на большом предприятии. Правда в стране, где промышленный сектор довольно мал и обеспечивает всего 20 % ВВП и основу экономики составляет сельское хозяйство – осуществить свои планы было сложно. Родители и предложили отправиться в Беларусь, своими промышленными достижениями наша страна хорошо известна на африканском континенте. Так мечта и сбылась.

На МТЗ трудятся представители порядка 25 стран. Туркменистан, Украина, Литва, Гвинея и Израиль. География широкая. И языковой барьер не становится помехой. Помогают переводчики, многие из работников понимают русский. Здесь убеждены, когда вместе одно дело делаешь, понять друг друга можно и без слов.