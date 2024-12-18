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26 иностранцев торжественно принесли присягу гражданина Беларуси

18 декабря 2024 17:05
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Меж тем в Беларуси уже никого не удивить новостью, когда какой-нибудь иностранец, посетив нашу страну, влюбляется в нее и решает остаться здесь навсегда. Белорусская семья растет год от года. Сегодня ее пополнили еще 26 иностранцев. Торжественная церемония принесения присяги гражданина Беларуси состоялась в Минской городской ратуше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 иностранцев торжественно принесли присягу гражданина Беларуси-2

Это выходцы из Украины, Сирии, Молдовы. Многие из них в Беларусь приехали несколько лет назад. Уже получили образование, нашли работу и создали семьи. Сегодня, в присутствии своих родных, они торжественно поклялись быть преданными закону, истории, культуре и традициям нашей страны.

26 иностранцев торжественно принесли присягу гражданина Беларуси-4

Александра Ныркова:
Ощущение, как будто я дома и я здесь должна быть. Люди, их отзывчивость, нам очень помогли много людей и мы им благодарны.

26 иностранцев торжественно принесли присягу гражданина Беларуси-6

Игорь Щеснович, начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
Конечно, самым главным для нас остается обеспечение порядка при пребывании иностранных граждан в городе Минске. Ну и конечно же, мы всегда оказываем помощь иностранцам, которые хотят получить белорусское гражданство.

Каждому «новому» гражданину Беларуси вручили памятные сувениры и поздравительное письмо. А уже через несколько дней все, кто 18 декабря принял присягу, получат белорусский паспорт.

# Игорь Щеснович # Иностранцы в Беларуси

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