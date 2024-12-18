Более 10 тысяч вакансий появятся в Беларуси в рамках программы «Один район – один проект»

От развития экономики малых населенных пунктов и городов зависит будущее нашей страны. Это заглавная тема выездного заседания экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Оно прошло в агрогородке Копысь Оршанского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексное совершенствование регионов – приоритетное направление. На это не раз обращал внимание глава государства. Создание новых производств, модернизация существующих и, что особенно важно, создание рабочих мест – все это цели программы «Один район – один проект». В нее вошли более 200 инициатив в разных уголках Беларуси. 28 проектов уже реализованы, а в 2024 году будут сданы под ключ еще 180, открывая более 10 тысяч вакансий.

Участники выездного заседания ознакомились с предприятиями, которые успешно работают в рамках инициативы «Один район – один проект». Среди них – молодое производство по выпуску сыров. Его сотрудники – жители Копыси и близлежащих деревень. Еще один успешный пример – деревообрабатывающий участок Оршанского лесхоза. Здесь модернизировали производство: открыли сушильный комплекс с котельной. Помимо увеличения объемов производства, появились новые рабочие места.