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Более 10 тысяч вакансий появятся в Беларуси в рамках программы «Один район – один проект»

18 декабря 2024 17:10
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От развития экономики малых населенных пунктов и городов зависит будущее нашей страны. Это заглавная тема выездного заседания экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Оно прошло в агрогородке Копысь Оршанского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 тысяч вакансий появятся в Беларуси в рамках программы «Один район – один проект»-2

Комплексное совершенствование регионов – приоритетное направление. На это не раз обращал внимание глава государства. Создание новых производств, модернизация существующих и, что особенно важно, создание рабочих мест – все это цели программы «Один район – один проект». В нее вошли более 200 инициатив в разных уголках Беларуси. 28 проектов уже реализованы, а в 2024 году будут сданы под ключ еще 180, открывая более 10 тысяч вакансий.

Участники выездного заседания ознакомились с предприятиями, которые успешно работают в рамках инициативы «Один район – один проект». Среди них – молодое производство по выпуску сыров. Его сотрудники – жители Копыси и близлежащих деревень. Еще один успешный пример – деревообрабатывающий участок Оршанского лесхоза. Здесь модернизировали производство: открыли сушильный комплекс с котельной. Помимо увеличения объемов производства, появились новые рабочие места.

Более 10 тысяч вакансий появятся в Беларуси в рамках программы «Один район – один проект»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По примеру Копыси. Такие поселки должны были быть в каждой области нашей страны. И это поручение уже выполнено. Поселки такого типа сформированы. Даже не сформировать их или создать такие поселки, они существовали, но их благоустроить. Инфраструктура в них должна была быть такая, как здесь. Это и больницы, и магазины, школы, дошкольные учреждения. В общем, все то, что нужно сегодня для жизни человека.

Развитие регионов не остановится и в 2025 году. Уже готовится приоритетный перечень проектов на 2026, чтобы обеспечить дальнейшее развитие и модернизацию экономики регионов Беларуси.

# Наталья Кочанова # Государственная политика

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