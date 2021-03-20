«Мы очень вас любим». Что подарили Александру Лукашенко болельщики после хоккейного матча в Минске?

Новости Беларуси. Завершился регулярный чемпионат республиканского турнира по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 марта в центральном матче, который состоялся на ледовой арене «Олимпик Парка», скрестили клюшки лидеры турнирной таблицы – команда главы государства и дружина Брестской области. Поединок оказался острым и интригующим, на кону стояла первая позиция в итоговой таблице. «Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира

Первую шайбу матча на свой счет записала команда Президента: с передачи Николая Лукашенко забросил Павел Волчек. Буквально сразу счет удвоил Михаил Грабовский, а ассистировал ему Александр Лукашенко. «Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области

Матч сегодня посетили и белорусские патриоты. Они горячо поддерживали команду главы государства. А после игры преподнесли Александру Лукашенко государственный флаг, который сопровождал патриотов на всех автопробегах.

– Мы хотим вам сказать, что мы очень вас любим. Вы самый лучший Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо! – Мы с вами.

– Александр Григорьевич, возьмите подарок, пожалуйста. Флаг. Он с нами проехал всю страну с первого дня. Вы были с нами, а мы с вами. Александр Лукашенко:

Спасибо! Спасибо, ребята!

Полуфинал соревнований пройдет 27 марта. Команда Президента будет принимать дружину Минской области. А в Барановичах сойдутся Брестская и Гомельская области.