Прямой эфир

«Мы очень вас любим». Что подарили Александру Лукашенко болельщики после хоккейного матча в Минске?

20 марта 2021 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершился регулярный чемпионат республиканского турнира по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 марта в центральном матче, который состоялся на ледовой арене «Олимпик Парка», скрестили клюшки лидеры турнирной таблицы – команда главы государства и дружина Брестской области. Поединок оказался острым и интригующим, на кону стояла первая позиция в итоговой таблице.

«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира

«Мы очень вас любим». Что подарили Александру Лукашенко болельщики после хоккейного матча в Минске?-1

Первую шайбу матча на свой счет записала команда Президента: с передачи Николая Лукашенко забросил Павел Волчек. Буквально сразу счет удвоил Михаил Грабовский, а ассистировал ему Александр Лукашенко.

«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области

«Мы очень вас любим». Что подарили Александру Лукашенко болельщики после хоккейного матча в Минске?-4

«Мы очень вас любим». Что подарили Александру Лукашенко болельщики после хоккейного матча в Минске?-6

Матч сегодня посетили и белорусские патриоты. Они горячо поддерживали команду главы государства. А после игры преподнесли Александру Лукашенко государственный флаг, который сопровождал патриотов на всех автопробегах.

«Мы очень вас любим». Что подарили Александру Лукашенко болельщики после хоккейного матча в Минске?-9

Мы хотим вам сказать, что мы очень вас любим. Вы самый лучший Президент.

«Мы очень вас любим». Что подарили Александру Лукашенко болельщики после хоккейного матча в Минске?-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо!

Мы с вами.
– Александр Григорьевич, возьмите подарок, пожалуйста. Флаг. Он с нами проехал всю страну с первого дня. Вы были с нами, а мы с вами.

Александр Лукашенко:
Спасибо! Спасибо, ребята!

«Мы очень вас любим». Что подарили Александру Лукашенко болельщики после хоккейного матча в Минске?-15

Полуфинал соревнований пройдет 27 марта. Команда Президента будет принимать дружину Минской области. А в Барановичах сойдутся Брестская и Гомельская области.

«Мы очень вас любим». Что подарили Александру Лукашенко болельщики после хоккейного матча в Минске?-18

Победители пар начнут финальную серию до двух побед 3 апреля.

# Хоккей Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Павел Волчек # Павел Толстик # Михаил Грабовский # Олег Антоненко # Виктор Гоман # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пролить свет». Кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым? Анонс рубрики Ксении Худолей
20 марта 2021 13:39

«Пролить свет». Кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым? Анонс рубрики Ксении Худолей

«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»
20 марта 2021 12:31

«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»

Белорусы в мемориальном комплексе «Борки»: это то место, где каждый должен побывать
20 марта 2021 12:27

Белорусы в мемориальном комплексе «Борки»: это то место, где каждый должен побывать