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«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира

20 марта 2021 14:29
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Новости Беларуси. Завершился регулярный чемпионат республиканского турнира по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 марта в центральном матче, который состоялся на ледовой арене «Олимпик Парка», скрестили клюшки лидеры турнирной таблицы – команда главы государства и дружина Брестской области. Поединок оказался острым и интригующим, на кону стояла первая позиция в итоговой таблице.

«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира-1

Первую шайбу матча на свой счет записала команда Президента: с передачи Николая Лукашенко забросил Павел Волчек. Буквально сразу счет удвоил Михаил Грабовский, а ассистировал ему Александр Лукашенко.

«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира-4

Казалось, все стало понятно, однако это очень взволновало брестчан, и на первый перерыв команды уходили со счетом 3:2 в пользу дружины Брестской области. Трибуны горячо поддерживали своих фаворитов.

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«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира-7

Атмосфера праздника чувствовалась в каждом уголке хоккейной арены. Флаги, улыбки и прекрасное настроение всех присутствующих создавали незабываемый фон спортивной феерии.

«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира-10

«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира-12

Начиная со второго периода, команда Президента начала атакующий хоккей и довела общий счет до 11 шайб. Итог – 11:6 в пользу дружины главы государства.

«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира-15

Теперь команда возглавляет полуфинальную четверку, в которую также вошли Брестская, Гродненская и Минская области. Лучшими игроками матча признаны Олег Антоненко и Виктор Гоман.

«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира-18

Олег Антоненко, капитан команды Президента Беларуси:
Выигрывали и проигрывали, не догоняли, опять уходили вперед. Поэтому интересная игра, много моментов голевых, так что, я думаю, получилось. Выходишь – хочется получать удовольствие, но захлестывают эмоции, и начинаешь переживать, начинаешь стараться больше, чем обычно.

Плей-офф – это такое дело, надо отталкиваться от каждой следующей игры, не загадывать на перспективу. Это все зависит от каждой конкретной игры.

«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира-21

Полуфинал соревнований пройдет 27 марта. Команда Президента будет принимать дружину Минской области. А в Барановичах сойдутся Брестская и Гомельская области. Победители пар начнут финальную серию до двух побед 3 апреля.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Павел Волчек # Павел Толстик # Михаил Грабовский # Олег Антоненко # Виктор Гоман # Фотофакт

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