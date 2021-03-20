«Захлёстывают эмоции, и начинаешь переживать». Хоккейная команда Президента вышла в полуфинал любительского турнира
Новости Беларуси. Завершился регулярный чемпионат республиканского турнира по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 марта в центральном матче, который состоялся на ледовой арене «Олимпик Парка», скрестили клюшки лидеры турнирной таблицы – команда главы государства и дружина Брестской области. Поединок оказался острым и интригующим, на кону стояла первая позиция в итоговой таблице.
Первую шайбу матча на свой счет записала команда Президента: с передачи Николая Лукашенко забросил Павел Волчек. Буквально сразу счет удвоил Михаил Грабовский, а ассистировал ему Александр Лукашенко.
Казалось, все стало понятно, однако это очень взволновало брестчан, и на первый перерыв команды уходили со счетом 3:2 в пользу дружины Брестской области. Трибуны горячо поддерживали своих фаворитов.
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Атмосфера праздника чувствовалась в каждом уголке хоккейной арены. Флаги, улыбки и прекрасное настроение всех присутствующих создавали незабываемый фон спортивной феерии.
Начиная со второго периода, команда Президента начала атакующий хоккей и довела общий счет до 11 шайб. Итог – 11:6 в пользу дружины главы государства.
Теперь команда возглавляет полуфинальную четверку, в которую также вошли Брестская, Гродненская и Минская области. Лучшими игроками матча признаны Олег Антоненко и Виктор Гоман.
Олег Антоненко, капитан команды Президента Беларуси:
Выигрывали и проигрывали, не догоняли, опять уходили вперед. Поэтому интересная игра, много моментов голевых, так что, я думаю, получилось. Выходишь – хочется получать удовольствие, но захлестывают эмоции, и начинаешь переживать, начинаешь стараться больше, чем обычно.
Плей-офф – это такое дело, надо отталкиваться от каждой следующей игры, не загадывать на перспективу. Это все зависит от каждой конкретной игры.
Полуфинал соревнований пройдет 27 марта. Команда Президента будет принимать дружину Минской области. А в Барановичах сойдутся Брестская и Гомельская области. Победители пар начнут финальную серию до двух побед 3 апреля.