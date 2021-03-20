«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области

Новости Беларуси. Завершается регулярный чемпионат республиканского хоккейного турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 20 марта, на ледовой площадке столичного «Олимпик Парка» клюшки скрестили лидеры турнирной таблицы: команда Президента Беларуси и дружина Брестской области.

На кону первая позиция в промежуточном протоколе перед плей-офф.

Все игроки заряжены на победу. После второй 20-минутки счет 7:4 в пользу команды главы государства.

Открыла счет сегодняшнего матча шайба дружины главы государства: с передачи Николая Лукашенко забросил Павел Волчек.

Павел Волчек, нападающий команды Президента Беларуси:

Хорошие там ребята, атакуют здорово, поэтому немножко построже в обороне сыграть. Мы на каждую игру настраиваемся, выходим, играем. Стараемся играть на победу.

Павел Толстик, защитник команды Брестской области:

Посмотрите, какой праздник: музыка, болельщики, прекрасное настроение у всех. И мы хотим передать это нашим болельщикам, нашим зрителям, что они не зря сюда пришли.