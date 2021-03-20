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«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области

20 марта 2021 11:38
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Новости Беларуси. Завершается регулярный чемпионат республиканского хоккейного турнира среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области-1

Сегодня, 20 марта, на ледовой площадке столичного «Олимпик Парка» клюшки скрестили лидеры турнирной таблицы: команда Президента Беларуси и дружина Брестской области.

«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области-4

На кону первая позиция в промежуточном протоколе перед плей-офф.

«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области-7

«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области-9

Все игроки заряжены на победу. После второй 20-минутки счет 7:4 в пользу команды главы государства.

«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области-12

Открыла счет сегодняшнего матча шайба дружины главы государства: с передачи Николая Лукашенко забросил Павел Волчек.

«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области-15

Павел Волчек, нападающий команды Президента Беларуси:
Хорошие там ребята, атакуют здорово, поэтому немножко построже в обороне сыграть. Мы на каждую игру настраиваемся, выходим, играем. Стараемся играть на победу.

«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области-18

Павел Толстик, защитник команды Брестской области:
Посмотрите, какой праздник: музыка, болельщики, прекрасное настроение у всех. И мы хотим передать это нашим болельщикам, нашим зрителям, что они не зря сюда пришли.

«Стараемся играть на победу». Как проходит матч между командой Президента и хоккеистами Брестской области-21

Поддержать своих фаворитов пришло немало болельщиков. Красивые комбинации и розыгрыши, на которые не скупятся игроки, еще больше подогревают интерес зрителей.

Напомним, полуфинал стартует 27 марта.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Павел Волчек # Павел Толстик # Фотофакт

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