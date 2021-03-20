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«Пролить свет». Кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым? Анонс рубрики Ксении Худолей

20 марта 2021 13:39
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Новости Беларуси. Что прячут за улыбками главные герои «белорусской революции»? Сколько денег принесли беглым провалившиеся «перемены»? И кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым?

«Пролить свет». Кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым? Анонс рубрики Ксении Худолей-1

Эксклюзивные детали протестного закулисья – в новом проекте нашего телеканала. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пролить свет». Кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым? Анонс рубрики Ксении Худолей-4

Премьеру новой рубрики «Пролить свет» смотрите 20 марта в 19.30 на СТВ.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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