«Пролить свет». Кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым? Анонс рубрики Ксении Худолей

Новости Беларуси. Что прячут за улыбками главные герои «белорусской революции»? Сколько денег принесли беглым провалившиеся «перемены»? И кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым?
Новости Беларуси. Что прячут за улыбками главные герои «белорусской революции»? Сколько денег принесли беглым провалившиеся «перемены»? И кто бежит с тонущего корабля «беломайдана» первым?
Эксклюзивные детали протестного закулисья – в новом проекте нашего телеканала. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьеру новой рубрики «Пролить свет» смотрите 20 марта в 19.30 на СТВ.