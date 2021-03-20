«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»

Новости Беларуси. «Огненные деревни» как символ бесчеловечности нацистской идеологии – та самая боль, которая никогда не стихнет. В Гомельской области память всех, кто разделил трагическую судьбу жителей Хатыни, почтили в мемориальном комплексе «Ола», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 14 января 1944 года каратели всего за несколько часов кровавой бойни уничтожили здесь 1758 человек. В Оле погибли 950 детей.

Зинаида Кульчейко, жительница Светлогорска:

Несмотря на то, что прошло уже столько лет после окончания войны, боль эта все равно не прекращающаяся. Слов нет. Только эмоции. Очень тяжело. Наверное, оттого что мы чтим эту память, немножечко легче становится, что мы не забываем. Не дадим повториться этому никогда.

Под видом борьбы с партизанами в годы Второй мировой войны в Беларуси проведено более 140 крупных карательных операций, во время которых и проявилась тактика геноцида и «выжженной земли».