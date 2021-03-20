Прямой эфир

«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»

20 марта 2021 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Огненные деревни» как символ бесчеловечности нацистской идеологии – та самая боль, которая никогда не стихнет.

В Гомельской области память всех, кто разделил трагическую судьбу жителей Хатыни, почтили в мемориальном комплексе «Ола», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»-1

«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»-3

Утром 14 января 1944 года каратели всего за несколько часов кровавой бойни уничтожили здесь 1758 человек. В Оле погибли 950 детей.

«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»-6

Зинаида Кульчейко, жительница Светлогорска:
Несмотря на то, что прошло уже столько лет после окончания войны, боль эта все равно не прекращающаяся. Слов нет. Только эмоции. Очень тяжело. Наверное, оттого что мы чтим эту память, немножечко легче становится, что мы не забываем. Не дадим повториться этому никогда.

«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»-9

Под видом борьбы с партизанами в годы Второй мировой войны в Беларуси проведено более 140 крупных карательных операций, во время которых и проявилась тактика геноцида и «выжженной земли».

«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»-12

Почти две сотни сожженных населенных пунктов больше никогда и не возродились.

«Боль эта не прекращается». О сожжённых деревнях и убитых жителях вспоминают белорусы в мемориальном комплексе «Ола»-15

Читайте также:

Забыть об этом невозможно. В Беларуси проходят акции в память о сожжённых деревнях

Игорь Луцкий: суверенитет и независимость – великое благо, которое мы отстояли в те годы и должны отстоять сейчас

Как минские школьники создают макет Хатыни? Они даже открыли ранее неизвестные факты

# Великая Отечественная война # общество # Зинаида Кульчейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы в мемориальном комплексе «Борки»: это то место, где каждый должен побывать
20 марта 2021 12:27

Белорусы в мемориальном комплексе «Борки»: это то место, где каждый должен побывать

Почему не работает классический гороскоп и что советует ведический астролог? Разбираемся вместе
20 марта 2021 11:58

Почему не работает классический гороскоп и что советует ведический астролог? Разбираемся вместе

Что нужно знать для составления натальной карты? Рассказывает астролог
20 марта 2021 11:56

Что нужно знать для составления натальной карты? Рассказывает астролог